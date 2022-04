L’attore che in passato ha sempre tessuto le lodi della Russia e del suo presidente ha cambiato idea dopo aver visto l’invasione di Putin all’Ucraina.

In passato Gerard Depardieu ha preso la cittadinanza russa e per motivi fiscali che hanno dato scandalo, è vissuto nel Paese. Ora sembra che l’idea dell’attore sia cambiata dopo aver visto l’invasione di Putin all’Ucraina, con la conseguenza dello scoppio della guerra. Parole molto dure contro il presidente e questo “folle” conflitto, sono state pronunciate dal francese in occasione di una conferenza stampa.

Le dichiarazioni di Gerard Depardieu contro la guerra tra Russia e Ucraina

La rottura tra Gerard Depardieu e Putin è ormai ufficiale, come riporta TG Com24, l’attore avrebbe dichiarato in sede ufficiale: “Russia e Ucraina sono da sempre Paesi fratelli. Sono contro questa guerra fratricida. L’attore non ha avuto timori nel parlare di “folle deriva” in relazione al conflitto e a quello che sta succedendo in Europa. Proprio da questo “divorzio” dal presidente l’attore ha deciso di devolvere i proventi dei suoi tre concerti previsti all’inizio di aprile al Teatro degli Champs-Elysées, alle vittime ucraine. D’altronde non è l’unico esponente del mondo dello spettacolo ad aver cambiato idea, anche Albano ha definitivamente condannato Putin, dichiarando: “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin dopo quello che ha fatto? Agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile“.

