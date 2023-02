Due alleati preziosi dell’inverno, perfetti da abbinare e mixare: il pullover con la gonna maxi è il look vincente per una e più occasioni

D’inverno inoltrato, quando un look senza almeno un cardigan o un maglione è praticamente off limits, abbiamo la sensazione di finire per realizzare sempre gli stessi look e di conseguenza indossare sempre gli stessi capi. Tra gli essenziali naturalmente non mancano maglioni e pullover, must have che abbinati in molteplici combinazioni assicurano un outfit al caldo, smart ma anche glam, come l’abbinamento pullover e gonna maxi. Un key look sul quale puntare in più di un’occasione, da personalizzare con accessori strategici ed essere sempre glam in combinazioni sempre diverse e originali, dove è il dettaglio e la texture a fare la differenza.