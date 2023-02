Le scarpe delle guerriere Sailor possono essere nostre e non è un sogno. Eccole in versione luxury e firmate Jimmy Choo.

Per San Valentino Jimmy Choo non poteva pensare a regalo più gradito e romantico per Millennials e forse anche per le nostalgiche acquisite della Gen Z. Il brand luxury di scarpe tra i più amati al mondo non delude neppure questa volta e ci fa sognare con una capsule di scarpe e accessori dedicata a Sailor Moon, ma attenzione non si tratta di creazioni di libera ispirazione. Sono proprio le scarpe indossate dalle guerriere nell’anime e nel maga che si materializzano e si può indossare al piede per davvero, secondo il gusto e lo stile raffinato di Jimmy Choo naturalmente.

Jimmy Choo x Sailor Moon: come nasce la collab e la capsule luxury

Una capsule che non nasce solo per gusto ma anche per condivisione reale di valori, quelli che Sailor Moon rappresenta da sempre e che Sandra Choi, direttore creativo del marchio, ha riconosciuto essere gli stessi che muovono la filosofia delle collezioni firmate Choo: “Quando ho scoperto il mondo di Pretty guardian Sailor Moon mi ha colpito il numero di parallelismi con Jimmy Choo. I valori condivisi di trasformazione, individualità ed emancipazione femminile ci hanno presentato fin dall’inizio un racconto autentico”, ha spiegato a MFFashion la direttrice.

Non ancora condivisa sui canali social di Jimmy Choo, le foto della capsule hanno iniziato a viaggiare su Instagram e i modelli a conquistare subito il cuore di fashion e Sailor Moon addicted, realizzando in sogno di molte di noi cresciute negli anni ’90 a pane e Sailor Moon: indossare per davvero gli accessori delle guerriere. Lo stile del manga così diventa luxury e glam ma fedele alle illustrazioni originali che si trasformano in scarpe e accessori da indossare nel nostro universo quotidiano.

“L’idea di trasformazione, quando si fonde con gli accessori, è al centro della collaborazione, con le scarpe che giocano un ruolo fondamentale nella metamorfosi delle supereroine. Pretty guardian Sailor Moon riesce a essere allo stesso tempo nostalgica e moderna. Riflette il fenomeno del girl power dei primi anni Duemila, che sta tornando in auge», ha aggiunto la designer. Per Jimmy Choo è inoltre l’occasione di parlare ad una community ancora più ampia: dall’Asia all’Europa, la community di Sailor Moon ha una portata globale.

Quanto costano le scarpe della capsule Jimmy Choo e quando saranno acquistabili

Ci sono gli stivali elasticizzati fucsia indossati da Sailor Moon ma anche le Mary Jane in versione plateau indossate dalle altre guerriere, arancio per Sailor Venus: sono i modelli adocchiati dalle prime foto rilasciate, tra i quali si scorge anche una mini bag dalla tracolla in perle e la texture che riporta estratti in fumetto ripresi dal manga. L’intera collezione sarà rilasciata il 14 Febbraio, omaggiando così anche i 30 anni dell’opera di Naoko Takeuchi, che ha fornito anche il suo contributo creativo alla serie.

Sarà acquistabile online e per l’occasione la collezione sarà esposta in un pop up a Londra, un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere della serie tra un pouf a forma di luna e installazioni che riprendono la trasformazione delle guerriere. Quanto costeranno? I prezzi dell’intera collezione non sono stati ancora rilasciati ma il modello fucsia di Sailor Moon, tempestato da 19.000 cristalli Swarovski e acquistabile su richiesta si aggirerà sui 12.000 euro, un prezzo stellare.

Riproduzione riservata © 2023 - DG