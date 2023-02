Scegliere il piumino giusto, capospalla invernale da indossare every day, è una faccenda seria. Le tendenze di quest’anno promuovono anche il modello lungo

Con il bomber crop effetto pelle lanciato da Bella Hadid e co. – le modelle più cool che dettano tendenza più on the street che in passerella – sembrava che il vecchio piumino invernale fosse quasi passato di moda. E invece, ecco che l’apparizione in un morbido piumino avvolgente e lungo fino a metà gamba di Anne Hathaway al Sundance Festival, firmato Versace, sconvolge tutti i piani e ci porta a rivalutare seriamente il comfort del piumino lungo. Perfetto come alternativa al cappotto quando al freddo pungente si aggiunge anche il vento, sopratutto se ci spostiamo in motorino, il piumino trendy di questo inverno 2023 è indiscutibilmente lungo!

Il piumino lungo diventa elegante: i modelli di Moncler, Desigual, Pinko

Dal momento che il piumino si presenta verso inverno inoltrato come l’alternativa ai pratici cappotti over che quest’anno continuano a piacerci tanto, i modelli di tendenza mixano dettagli sportivi e allure elegante. Chi se ne fa pieno interprete è Moncler, che oltre a proporre colori luminosi ed eccentrici come argento e oro, rivede anche il design: con un maglione caldo perché non rivisitare il piumino in un lungo gilet?

– Voluminoso, dall’effetto stoffa e con dettagli in pelliccia è la proposta di Desigual: un modello versatile che comprende anche la cintura, quest’anno accessorio ritornato in auge per valorizzare la silhouette, permettendoci di decidere se puntare su un look più scanzonato e disimpegnato oppure su un look più sofisticato e vivace.

– Bianco, vaporoso, incantevole: il piumino lungo Pinko mixa glamour ed eleganza in un modello che privilegia comodità e dinamicità ma in un design femminile e sofisticato. Ideale per chi ama sentirsi un po’ regina delle nevi e cerca un modello da poter indossare anche come soprabito.

Come si abbina: dai look casual a quelli eleganti

Data quest’anima versatile del piumino lungo nelle tendenze 2023, superiamo l’idea che questo capo debba necessariamente essere indossato su look casual e quindi prevalentemente in occasione di giornate di lavoro fuori casa, aperitivi settimanali al volo o con un abbigliamento tendenzialmente sportivo. Scegliendo questo modello, il piumino lungo può essere indossato persino su un abito da cerimonia: la nuance chiara o bianca si presta naturalmente di più a questo tipo di look. Indossarlo quindi con tacchi e décolléte non è più un miraggio.

– Una versatilità che ci permette di realizzare anche look 2 in 1, perfetto per muoversi i città con praticità e comodità, già elegante per poter essere abbinato con quel paio di décolléte portate in borsa per un incontro di lavoro importante. Più sofisticato e pratico di così!

– E naturalmente, come non vederlo magnificamente abbinato ad un paio di moon boot per un weekend sulla neve al momento di un passeggiata in compagnia o per prendere un aperitivo all’aria aperta, assicurandosi di essere coperte ad ogni centimentro.

