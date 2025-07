Prova costume in arrivo? Ritrova la forma con il trucco del mattone: semplice ed efficace

Ritrova la forma giusta per affrontare la prova costume con serenità, attraverso il cosiddetto metodo del mattone: di cosa si tratta.

La prova costume – in estate – è, da sempre, molto temuta, da uomini e donne, indistintamente. Per questo, è importante muoversi in anticipo e cercare di ritornare in forma in tempi ragionevoli. Esiste, in tal senso, il trucco del mattone che può venirci in aiuto: scopriamo di cosa si tratta.

Prova costume, ritornare in forma con il trucco del mattone

Tra i metodi da considerare per ritornare in forma per affrontare al meglio la prova costume, c’è sicuramente il trucco del mattone di sughero, che chi fa yoga conosce sicuramente e che, nel corso del tempo, è stato apprezzato da chi desidera tonificare il corpo e migliorare la postura senza ricorrere a soluzioni troppo complicate.

Si tratta, a tutti gli effetti, di uno strumento di supporto alla forma fisica, adottato anche da diversi personaggi famosi, tra i quali possiamo annoverare Madonna, Jennifer Aniston e Gisele Bündchen.

Yoga posizione testa

Introdotto nella pratica yoga dal maestro B.K.S. Iyengar, il mattone permette a tutti di effettuare le posizioni, anche a chi ha ridotta mobilità e/o scarsa esperienza. Anche se, in un primo momento, era realizzato in terracotta, oggi è realizzato in materiali più leggeri come il sughero, il bambù e la gomma densa ed è perfetto per accompagnare l’allenamento di chi cerca un approccio dolce ma efficace.

Utilizzandolo con costanza, è possibile attuare movimenti che – altrimenti – risulterebbero complessi, come la flessione in avanti o l’apertura del torace da sdraiati.

In questo modo si lavora in profondità senza forzare il corpo, riducendo il rischio di dolori e lesioni. Secondo molte insegnanti di yoga, tra cui Chiara Travisi dell’Istituto Iyengar di Milano, il mattone stimola la consapevolezza corporea e la fiducia in sé stessi.

I benefici si riflettono nella vita di tutti i giorni

Oltre alla pratica sul tappetino, il mattone si adatta facilmente alla routine quotidiana. Può essere utilizzato, ad esempio, come supporto per effettuare esercizi di tonificazione, ad esempio step per il potenziamento muscolare e il rialzo sotto la scrivania per migliorare la circolazione.

In vista dell’estate, dunque, sarebbe d’uopo integrarlo nell’allenamento quotidiano, in quanto, nei fatti, si pone come un approccio intelligente, senza controindicazioni, che permette di ritrovare tono, postura e sicurezza, nonché energia.