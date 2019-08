Profumo fai da te: ecco una ricetta semplicissima per farlo in casa!

Basta spendere centinaia di euro per acquistare la fragranza chic del momento, è ora di imparare a fare un buon profumo fai da te naturale e a km zero.

Sembra davvero impensabile in un mondo frenetico e stressante come quello che viviamo oggi riuscire ad avere il tempo per il fai da te. Eppure in caso di fragranze per il corpo si tratta di qualcosa di così semplice e veloce da non poterne proprio rinunciare. Allora possiamo dire stop ai soldi spesi in profumeria per le costosissime marche di parfume, è ora di scoprire i segreti per realizzare un ottimo profumo fai da te. Facile, più economico e super naturale!

Come fare un profumo liquido: la ricetta base

Fare un profumo in casa a km zero sembra difficile e quasi impossibile. In realtà basta conoscere i trucchi e gli ingredienti per riuscire a soddisfare il bisogno di un olfatto attento ed esigente. Basta scoprire le giuste combinazioni di oli essenziali per profumi e le dosi corrette da mescolare. Con il profumo fai da te non solo si eviterà di alleggerire troppo il portafogli ma sarà così veloce e semplice da non poterne più fare a meno!

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/bottiglia-profumo-rose-fragranza-2812214/

Per ottenere una buona fragranza fatta in casa basta dunque aggiungere alcune gocce di olio essenziale ad una base di olio o di alcool alimentare. Dopo aver miscelato il tutto bisogna tenere a riposo il composto almeno per un paio di settimane così da garantire la giusta fusione per una profumazione unica e impeccabile. Ma vediamo nel dettaglio la ricetta base per ottenere un profumo liquido:

30 ml di Alcool Buongusto, che si può trovare al supermercato nel reparto alcolici, o 30 ml di olio di jojoba inodore, per chi volesse realizzarlo senza alcool;

dalle 40 alle 80 gocce di olio essenziale, per una fragranza più corposa è preferibile aggiungere dalle 60 alle 70 gocce.

In base al tipo di profumazione desiderata esistono svariate miscele di diversi tipi di oli essenziali. Ma una volta agitato per bene e passate le due settimane di posa l’essenziale è scoprire come far durare il profumo di più. Solo così il nostro corpo sarà irresistibilmente profumato h24!

Fonte immagine di copertina: https://pixabay.com/it/photos/profumo-bastoni-fragranza-aromatico-1431053/. Fonte immagine interna: https://pixabay.com/it/photos/bottiglia-profumo-rose-fragranza-2812214/.