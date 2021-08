Il Principe Andrea è stato denunciato da una donna che ha dichiarato di aver subito abusi in 3 occasioni quando era ancora minorenne.

Un nuovo scandalo ha travolto la Regina Elisabetta e in particolare modo il suo terzogenito, il Principe Andrea. Una donna ha dichiarato di aver subito abusi dal duca di York in tre diverse occasioni quando aveva soltanto 17 anni. Una delle violenze sarebbe avvenuta in una delle residente di Jeffrey Epstein (morto suicida il 10 agosto del 2019 proprio a causa dello scandalo abusi per cui era stato condannato). Virginia Giuffre, la donna che ha accusato il duca di York (già nota per aver denunciato proprio Epstein), avrebbe chiesto un risarcimento per danni fisici e morali.

Regina Elisabetta

Principe Andrea denunciato

Virginia Giuffre – una donna inglese già nota alle cronache per aver denunciato insieme ad altre donne il magnate Jeffrey Epstein – ha sporto denuncia anche contro il duca di York, il Principe Andrea, che ha accusato di aver abusato di lei in tre diverse occasioni. Lo scandalo Epstein e l’amicizia tra l’imprenditore morto suicida e il duca di York è già cosa nota, e proprio il clamore suscitato dalla vicenda aveva spinto la Regina Elisabetta a “limitare” il più possibile gli interventi pubblici del duca, oggi 61enne.

“La ricchezza, il potere, la posizione e le connessioni del principe Andrea gli consentirono di abusare di una ragazzina spaventata e vulnerabile che non aveva nessuno che la proteggeva. È ora che ne risponda”, si legge nell’azione legale presentata a New York dagli avvocati di Virginia Giuffre (e riportata da Tgcom24).

La versione del duca di York

Il Principe Andrea ha sempre rinnegato le accuse contro di lui e smentito di aver “visto, assistito o sospettato qualsiasi comportamento che abbia portato all’arresto e alla condanna” di Jeffrey Epstein. Nonostante il clamore suscitato dallo scandalo dovuto all’amicizia tra suo marito ed Epstein, la moglie Sarah Ferguson ha sempre preso pubblicamente le sue difese.