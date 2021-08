Rosa Perrotta ha raccontato via social la sua paura per le condizioni di suo figlio ed è stata travolta da una marea di critiche.

Le ultime ore sono state movimentate per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: i due hanno portato il loro primogenito Domenico Ethan al pronto soccorso dopo che il piccolo aveva manifestato febbre molto altissa. Attraverso le sue storie via social Rosa Perrotta ha espresso ai fan la sua preoccupazioni per la salute del bambino e ha raccontato la sua nottata da incubo difronte ai pianti e all’insofferenza del piccolo Dodo. La questione è costata all’influencer una marea di critiche sui social, e in tanti tra i suoi detrattori l’hanno accusata di aver perso tempo difronte al telefonino invece di badare al piccolo nonostante stesse male.

“Quando una madre prende un così grosso spavento per il figlio, la prima cosa che fa è mettersi davanti al cellulare e parlare su Facebook?“, ha scritto un utente via social, mentre un altro ha aggiunto: “È così spaventata che pubblica sui social”.

Rosa Perrotta: le condizioni del figlio Domenico Ethan

Rosa Perrotta ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di suo figlio Domenico Ethan che, dopo aver manifestato una febbre altissima, si è fortunatamente ripreso.

Sui social l’influencer ha raccontato la sua corsa in ospedale e la preoccupazione verso le condizioni di salute del bambino, che ovviamente a causa del suo malessere si sarebbe lamentato per tutta la notte. “Io piangevo disperata perché non riconoscevo mio figlio: lanciava oggetti, nessuno lo potete toccare, urlava come un matto”, ha dichiarato tramite stories la Perrotta, che ha anche aggiunto: “Temevo danni cerebrali”.

Domenico Ethan Tartaglione: come sta

Dopo aver ricevuto le cure dei medici in ospedale il piccolo Domenico Ethan si è ripreso e Rosa Perrotta ha tranquillizzato i suoi fan con un post sui social. La vicenda ha comunque sollevato una marea di polemiche e in molti hanno accusato la compagna di Pietro Tartaglione di non aver badato a suo figlio mentre realizzata le storie per raccontare la sua disavventura. La Perrotta per il momento non ha replicato alle critiche.