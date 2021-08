Dopo il colpo di fulmine in tv Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia: è nata la piccola Giorgia.

Ivana Icardi, sorella minore di Mauro Icardi, ha dato alla luce la sua prima figlia: lei e Hugo Sierra sono diventati genitori della piccola Giorgia e stando a quanto riporta il magazine Hola! la sorella di Icardi e la bambina avrebbero già lasciato l’ospedale. Sui social per il momento non è giunto alcun augurio dai cognati della coppia (Wanda Nara e Mauro Icardi) con cui notoriamente non corre buon sangue.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ivannaicardi/?hl=it

Ivana Icardi: è nata la figlia

Dopo che l’amore è sbocciato a Supervivientes Ivana Icardi e l’ex giocatore di Basket Hugo Sierra hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Giorgia. Attraverso alcune storie sui social (dove Ivana aveva già annunciato la gravidanza) il noto volto tv si è mostrato a poche ore dal parto con la bambina tra le braccia. “Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos’altro. Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici. È nata alle 22.45 (del 6 agosto, ndr), è alta 52 cm e mezzo e pesa 4 kg di puro amore“, ha dichiarato più felice che mai.

I rapporti tesi con i cognati

Nessun messaggio (almeno via social) da parte di Wanda Nara e Mauro Icardi per la nascita della bambina: da tempo sono note le tensioni tra la coppia di vip e Ivana, che più volte ha accusato sua cognata Wanda di aver allontanato da lei e dal resto della famiglia suo fratello Mauro. “Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”, ha scritto Ivana in una lettera indirizzata alla cognata e resa nota da DiPiù.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ivannaicardi/?hl=it