Dopo soli 10 giorni dal suo ritorno, la principessa Charlene di Monaco non si trova più al Principato, come conferma suo marito il Principe Alberto. Ecco perché.

Charlene di Monaco ha di nuovo lasciato il Principato, dopo essere tornata solo 10 giorni fa dal suo ricovero in Sud Africa. È stato proprio il Principe Alberto II, suo marito, a rivelarlo in un’intervista a Monaco Matin ,alla vigilia dalla Festa Nazionale del Principato:

“Charlene sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente”

Questa la dichiarazione ufficiale del Principe che non ha svelato, ovviamente, il luogo dove si trova ora la moglie, anche se lascia intendere che sia abbastanza vicino da permetterle di ricevere visite: “Benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei.”

Le affermazioni del Principe non tranquillizzano i monegaschi che, dopo il ritorno di Charlene di Monaco tra le braccia dei suoi bambini, hanno pensato che la situazione stesse migliorando. Ma a quanto pare, la principessa ha ancora bisogno di riposo e forse anche di cure mediche specialistiche.

Il travaglio di Charlene

La principessa Charlene di Monaco aveva fatto ritorno lunedì 8 novembre, con un volo privato da Durban, dopo aver passato otto lunghi mesi lontano dalla sua famiglia. Lo scorso marzo, mentre si trovava in Sud Africa per una serie di impegni legati alle sue cause umanitarie e animaliste, era rimasta vittima di un’infezione dovuta a un intervento odontoiatrico.

Per questo motivo, la principessa non avrebbe potuto prende un volo, dichiarazione che il Principato fece ufficialmente per zittire alcuni gossip che parlavano di una crisi coniugale.

Nelle settimane dopo, la situazione medica di Charlene è peggiorata, quando a settembre ha avuto un collasso seguito da un intervento chirurgico. Ora, sembra che la principessa si stia rimettendo, ma a quanto pare non velocemente come ben si sperava.