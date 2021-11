Miguel Bosè ha confessato di aver perso la verginità con Amanda Lear, ecco come ha reagito la cantante alla rivelazione.

Il cantante spagnolo Miguel Bosè ha da poco rivelato di aver perso la sua verginità con Amanda Lear, la showgirl e cantante che nel salotto di Silvia Toffanin ha commentato la confessione dell’amico.

Miguel Bosè ha da poco scritto un’autobiografia, dove racconta i dettagli della sua vita e del suo lavoro, tra cui anche questa rivelazione piccante sulla perdita della sua verginità. A quanto pare, all’età di 17 anni, il cantante ha vissuto la sua prima volta con Amanda Lear, che all’epoca era una grande amica della sua famiglia.

La Lear ha commentato la cosa a Verissimo, nella puntata che andrà in onda questa domenica, reagendo alla domanda di Silvia Toffanin proprio su Miguel Bosè: “Non capisco perché Miguel abbia raccontato questa cosa privata, ma si vede che gli ho lasciato un bel ricordo. Lui era il figlio del grande torero Dominguin, che era un grande conquistatore ed era preoccupato che Miguel fosse troppo delicato, dolce. Lui veniva spesso ospite da Salvador Dalì a Cadaqués e un’estate Dominguin me lo ha buttato praticamente tra le braccia. Io e Miguel siamo andati a fare una passeggiata ed è successo”

Come ha confessato proprio Bosè nel suo libro, a quanto pare Salvador Dalì, grande amico della Lear, e il padre avevano pianificato tutto, perché il torero Dominiguin aveva paura che il figlio fosse gay. Per questo, pensò bene di far sedurre il figlio dalla bella Amanda.