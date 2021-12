Martedì 7 dicembre su Rai 1 va in onda la Prima alla Scala di Milano: l’opera che inaugura la stagione teatrale è il Macbeth.

Martedì 7 dicembre è il giorno della Prima del Teatro alla Scala di Milano: uno degli eventi culturali più attesi dell’anno capace, stagione dopo stagione, di attirare l’attenzione di molti appassionati di teatro ma non solo. L’opera scelta per la Prima del Teatro alla Scala è il Macbeth, la decima opera lirica di Giuseppe Verdi basata sul libretto di William Shakespeare. Vista l’importanza dell’evento, la Rai ha deciso di trasmetterlo in diretta televisiva e radiofonica: vediamo ora tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Prima della Scala 2021: dove vederla in TV

Il Macbeth della Prima della Scala 2021 è trasmesso in diretta TV su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle ore 17.45. Inoltre l’opera potrà essere vista anche in diretta streaming per 15 giorni, a partire da martedì 7 dicembre 2021, su RaiPlay.

Teatro alla Scala Milano

Rai 1 non si limiterà a trasmettere l’opera, ma Milly Carlucci e Bruno Vespa, prima dell’inizio della messa in onda dell’opera e durante l’intervallo, racconteranno tutto ciò che riguarda la stagione teatrale alla Scala di Milano e ciò che accade intorno allo spettacolo. Nel corso dello speciale interverranno anche diversi ospiti.

Prima della Scala 2021: i vip

Come ogni anno, alla Prima del Teatro alla Scala di Milano è prevista la presenza di un gran numero di vip, personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la senatrice a vita Liliana Segre.

Presente poi anche Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Helena Schmidt, Diana Bracco. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo invitati ci sono poi anche il ballerino Roberto Bolle, il tenore Placido Domingo, il compositore Fabio Vacchi, i cantanti Ornella Vanoni e Marracash.

