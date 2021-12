Torna l’appuntamento con Le Iene, puntata di martedì 7 dicembre, con una presentatrice d’eccezione e nuovi servizi irriverenti. Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera 7 dicembre in prima serata su Italia 1, torna Le Iene con la consueta puntata del martedì. In questo appuntamento al fianco di Nicola Savino sul palco un’ospite d’eccezione alla co-conduzione: Federica Pellegrini.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

La nuotatrice italiana ha risposto con entusiasmo all’invito, con queste parole: “Ho sempre guardato Le Iene e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozione ma saprò godermela. Del resto, con Nicola Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato! Almeno lo spero…”

Sarà all’altezza del Le Iene Federica? Sicuramente si, ma vedremo stasera come presenterà tutti i servizi in programma.

Tutte le anticipazioni di stasera

In questa puntata di martedì 7 dicembre a Le Iene Giulia Innocenzi incontra il Ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani, insieme a Filippo e Michela, i due rappresentanti di Fridays for Future, il movimento ambientalista ispirato alla giovane attivista svedese Greta Thunberg, composto da alunni e studenti che manifestano chiedendo e rivendicando azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Con i due giovani l’inviata avrà un colloquio sul tema dei sussidi ambientalmente dannosi.

Una nuova testimonianza per l’inchiesta di Ismaele La Vardera che vede protagonista il campione di pallavolo Roberto Cazzaniga, truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Un uomo, dopo aver visto il primo servizio sul caso, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta – la donna con cui anche Cazzaniga parlava a telefono e di cui era innamorato – come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, l’uomo racconta di aver ricevuto dalla donna nell’arco dell’ultimo anno molti regali, sotto forma di soldi, accrediti sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta di automobile, per un valore superiore a 100.000 euro. Che fossero i soldi di Cazzaniga, utili per mettere su un’altra truffa sentimentale?

Riproduzione riservata © 2021 - DG