Il 1 gennaio 2022 andrà in onda un evento speciale per festeggiare i 20 anni dall’uscita del film “Harry Potter e la pietra filosofale”. Per i più appassionati un quiz in quattro puntate.

Il maghetto più famoso della tv torna a far emozionare i suoi fan con un evento davvero particolare, Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Il 1° gennaio, in diretta su Sky e in streaming su Now TV e in contemporanea con l’America, gli attori dei film della saga torneranno nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts pronti a sfoderare le bacchette.

Harry Potter, la reunion: dove vederla

L’evento è stato realizzato da HBO Max. In Italia sarà trasmesso il 1° gennaio in streaming su Now TV e in prima assoluta su Sky Cinema. Per l’occasione Sky creerà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter: sarà attivo fino al 16 gennaio e manderà in onda tutti i film della saga. Pronti per la maratona? Avete qualche giorno per rinfrescarvi la memoria!

Ad anticipare la magica serata di Capodanno un quiz sulla saga: Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. Quattro puntate condotte da Helen Mirren, a partire dal 27 dicembre, vedranno sfidarsi, con eliminazione diretta, i fan per vincere il trofeo del campionato. Chicche del torneo i magici cameo degli ex studenti Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai super fan Pete Davidson e Jay Leno. Il torneo vedrà quattro squadre competere per il trofeo: quattro come le case della saga, ognuna con la propria divisa. Le sfide riguarderanno domande sul mondo di Harry Potter e varie prove di abilità, solo per i veri conoscitori. Che la sfida abbia inizio!

Harry Potter, gli attori presenti alla reunion

Si conoscono i nomi di alcuni attori del cast che parteciperanno alla reunion: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson di sicuro, star assolute dei film. Altri nomi sono: il regista Chris Columbus, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart.

Harry Potter, la reunion senza JK Rowling

La mamma letteraria di Harry Potter non sarà presente all’evento in tv. Le affermazioni controverse della scrittrice su femminismo e comunità trans nel 2020 hanno scosso Twitter. Il “golden trio” (Radcliffe, Grint e Watson) ha deciso di prendere le distanze dalle affermazioni della Rowling e schierarsi a favore della comunità LGBTQI+. Il rapporto con la scrittrice si è inevitabilmente incrinato e questo è ricaduto sulla scelta di non invitarla all’evento in tv.

