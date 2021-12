Amadeus ha annunciato l’elenco ufficiale dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2022, ma ancora non si sa chi lo affiancherà sul palco. Ecco le prime indiscrezioni.

Sanremo 2022 sta arrivando, i cantanti ci sono, il presentatore anche ma non si sa ancora Amadeus da chi sarà affiancato sul palco. Si parla di tre attrici che potrebbero alternarsi ogni sera, ma non si sa ancora nulla per certo. In queste ore, ovviamente, i rumors si sprecano e alcuni nomi stanno uscendo fuori per un toto presentatrice.

Da settimane si parla della possibile presenza di Alessia Marcuzzi, ormai lontano dalle scene televisive da quasi un anno, ma nessuno ha confermato ufficialmente. Secondo Dagospia, invece, sarebbero tre attrici le prescelte per questo Sanremo 2022 con Amadeus.

Il sito web parla di Miriam Leone, Matilde Gioli e il ritorno di Matilda De Angelis: tre talenti del cinema, tutte giovani e professionali, che potrebbero sicuramente dare man forte al conduttore sul palco dell’Ariston. Ovviamente, parliamo ancora solo di voci, ancora è presto per avere l’annuncio ufficiale della Rai.

Anche la presenza di Fiorello in forse: sembra, infatti, che dopo due edizioni lo showman non sarà al fianco del suo amico a Sanremo 2022, ma conoscendo Fiore non è mai troppo tardi per vederlo all’Ariston anche quest’anno. Non ci resta che attendere notizie sicure sul cast definitivo del Festival.

