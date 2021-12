Ecco le primissime indiscrezioni su ciò che accadrà a Zona Bianca, talk condotto da Giuseppe Brindisi: tutti gli argomenti che vedremo questa sera.

Zona Bianca andrà in onda in prima serata su Rete Quattro e verrà condotto da Giuseppe Brindisi. Questa sera, secondo le prime anticipazioni, si parlerà molto di attualità e quindi del Super Green Pass e del periodo natalizio, ormai alle porte.

Gli argomenti di Zona Bianca nella puntata di stasera

Nella puntata di stasera, si parlerà per lo più di Covid-19, del Super Green Pass entrato in vigore dal 6 dicembre e di come si stanno svolgendo le compere natalizie.

Secondo le anticipazioni di 361 Magazine: “Oggi, mercoledì 8° dicembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – si mostrerà come ci si muove nelle città italiane prese d’assalto per lo shopping natalizio con il nuovo super green pass, entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, e i relativi controlli.”

Ci sarà anche la possibilità di parlare delle “fake news” che circolano sul vaccino, sopratutto dai no-vax. Questo e, ancora altro verrà sicuramente affrontato e svelato, questa sera, a Zona Bianca.

