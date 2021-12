Tratto dall’omonimo romanzo best-seller di Fredrik Beckman, la serie tv svedese Anxious People è in procinto di uscire su Netflix.

Nell’ottobre del 2019, a Francoforte, Netflix rendeva noto di essersi aggiudicata i diritti di Anxious People, romanzo di Fredrik Beckman. Dopo aver lungamente atteso una data di rilascio, finalmente la messa in onda della serie tv svedese è prossima allo sbarco. Nel corso dei mesi il gigante dello streaming ha via via rivelato dei dettagli riguardo al progetto, dalla trama fino agli attori: scopriamoli.

Anxious People: a quando l’uscita in Italia?

La gestazione del prodotto è rimasta per un buon periodo sotto traccia. Forse anche per via dell’incertezza provocata dall’emergenza epidemiologica e le conseguenti misure restrittive. Qualunque sia stata la ragione, finalmente oggi sappiamo quando verrà condiviso sulla piattaforma: il 29 dicembre 2021 lo spettacolo uscirà nei tantissimi Paesi coperti dalla iconica “n rossa” e, ovviamente, pure gli spettatori italiani avranno modo di godersi gli episodi.

Anxious People: la trama

In una nota diramata nel 2020, Netflix ha pubblicato la sinossi ufficiale: “Anxious People è una commedia irragionevolmente tumultuosa sul dramma degli ostaggi durante un open house – recita il comunicato –. Un rapinatore di banche fallito si rinchiude con un agente immobiliare su di giri, due maniaci dell’Ikea, una donna incinta, un multimilionario con istinti suicidi e un coniglio. Alla fine, il rapinatore si arrende e lascia andare tutti, ma quando la polizia fa irruzione la casa è… vuota. In una serie di disfunzionali testimonianze successive, i presenti raccontano la loro versione di quanto è realmente accaduto, e una domanda viene a galla: come è riuscito a fuggire il ladro? Perché sono tutti così furibondi? E cosa c’è che non va nelle persone oggigiorno?”.

Il cast di Anxious People

Alfred Svensson interpreta il ruolo principale di Jack, mentre Dan Ekborg presta il volto al padre, Jim. Il resto dell’ensemble è composto da: Leif Andrée, Sascha Zacharias, Carla Sehn, Petrina Solange, Marika Lagercrantz, Anna Granath, Per Andersson, Sofia Ledarp, Shima Niavarani, Lottie Ejebrant e Vera Herngren. Il regista è Felix Hengren, mentre della sceneggiatura se ne è occupata Camilla Ahlgren, una delle maggiori case di intrattenimento scandinave. I produttori sono i coniugi Backman, Neda e Fredrick, Pontus Edgren, Martina Håkansson e Tor Jonasson.



Anxious People: il trailer

Per avere un piccolo assaggio di ciò che ci attende, su YouTube è uscito un teaser trailer. Eccolo:

Le location di Anxious People

Le riprese vedono come sfondo la capitale della Svezia, Stoccolma.

