Pausa per la festività dell’Immacolata che ricade l’8 dicembre, la trasmissione non andrà in onda ma riprenderà normalmente dal giorno successivo.

Come ci si poteva aspettare, oggi 8 dicembre la puntata di Uomini e Donne non andrà in onda. La pausa è prevista per la festività dell’Immacolata Concezione. L’appuntamento con il dating show, condotto da Maria De Filippi, tornerà con tante sorprese dal 9 dicembre prima della consueta pausa natalizia.

Uomini e donne non andrà in onda oggi: dove siamo arrivati

Come di consueto, in occasione dell’Immacolata, Uomini e Donne non andrà in onda. Prima della sua ripresa però possiamo ricapitolare quanto successo fino ad ora. Abbiamo lasciato il dating nelle mani di Matteo Ranieri il quale sembra essere molto preso da una corteggiatrice in particolare, Martina Viali, che assomiglia molto a Sophie Codegoni. Abbiamo visto anche il timido tronista festeggiare il suo compleanno con la redazione di Uomini e Donne che gli ha fatto una sorpresa.

Per giovedì 9 dicembre, si potrebbe assistere all’uscita dagli studi di Isabella e Fabio ma potrebbe anche essere registrata la puntata della scelta di Roberta. Infondo, la tronista è davvero agli sgoccioli del suo percorso sulla poltrona rossa, divisa da Luca e Samuele. Chi sceglierà? Attendiamo la puntata di domani per scoprirne di più.

