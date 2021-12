Il prossimo sabato arriva la seconda semifinale di Ballando con Le Stelle e con lei anche una ballerina d’eccezione: Monica Bellucci.

Milly Carlucci proprio oggi ha dato un annuncio molto importante per la prossima puntata di Ballando con Le Stelle: Sabato 11 dicembre ballerina per una notte sarà Monica Bellucci.

L’attrice italiana di fama internazionale, infatti, parteciperà al programma di Rai 1, arrivato alla seconda semifinale. Attraverso i suoi canali social, la conduttrice Milly Carlucci ha reso nota la notizia, felicissima di poter ospitare Monica Bellucci per la prima volta nello show.

Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto❣️.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci 😍❤️. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ⭐️💃🕺⭐️. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

Chissà con chi si cimenterà nel ballo e, soprattutto, con che coreografia la Bellucci stupirà il pubblico. Di certo, affascinerà tutti, come ha sempre fatto nei suoi film.

Monica Bellucci è impegnata in questo periodo a teatro con lo spettacolo Maria Callas – Lettere e memorie, diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena e che ha ottenuto grande successo nelle rappresentazioni già andate in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia. Prossimamente lo spettacolo tornerà a varcare i nostri confini per le rappresentazioni previste a Istanbul e Londra.

