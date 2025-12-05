Natale 2025 rivoluziona il presepe: ecco com’è diventato (e perché farà discutere)

Tra le tante tendenze di Natale 2025 ce ne sono alcune che riguardano il presepe: la nostra cara natività cambia “volto”.

Siamo pronti a scommettere che i tradizionalisti storceranno il naso, ma i trend parlano chiaro: a Natale 2025 anche il presepe ha (o dovrebbe avere) un aspetto diverso. Uno dei simboli più amati delle festività di dicembre, tra l’altro nato molto tempo prima rispetto all’albero, diventa più “sfumato”, forse fin troppo.

Natale 2025: il presepe cambia “volto”

Anche se molte persone danno più importanza all’albero, il presepe è il primo simbolo del Natale nato in Italia. Da sempre, la natività segue regole ben precise, ovviamente legate alla fede, a cui quasi nessuno si è mai ribellato. Al massimo, ci sono persone che posizionano Gesù al suo posto senza aspettare la mezzanotte della Vigilia, oppure inseriscono personaggi atipici come Maradona, ma difficilmente si tende all’esagerazione. Eppure, nel 2025 potrebbe cambiare qualcosa.

Le tendenze di questo Natale non riguardano solo gli addobbi, i look e la mise en place, ma anche il presepe, che diventa meno “impegnativo”. Se fino a oggi avete scelto i personaggi della natività facendo ben attenzione ai colori e alle espressioni del volto, preparatevi a cambiare completamente prospettiva.

I trend suggeriscono di scegliere statuine di design e di artigianato, magari fatti di materiali come il legno, la carta, o addirittura di sola luce. Tutto diventa “soft”, tanto che sono ben accetti pure i personaggi “senza volto”. Insomma, la parola d’ordine è minimalismo.

Presepe 2025: una sola regola da rispettare

Oltre al materiale, il presepe di Natale 2025 è diverso anche per quel che riguarda l’illuminazione. Le luci devono essere tenui. Al massimo, si può giocare un po’ con il fondale, optando per tonalità dorate. Fortunatamente, c’è una regola da rispettare: non stravolgere la scena sacra.