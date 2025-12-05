La moneta da 2 euro più ricercata, vale 19.000 euro

Ecco la moneta da 2 euro che alcuni venditori propongono a 19.000 euro: il caso e il valore reale.

La moneta celebrativa dei 35 anni del programma Erasmus, emessa nel 2022, è diventata – negli ultimi mesi – una delle più discusse tra appassionati e collezionisti. È venduta a cifre fuori scala: il prezzo, infatti, può raggiungere anche i 19.000 euro. Qual è, però, il valore reale di questa moneta? Scopriamolo insieme.

La nascita della moneta e il significato del suo design

Nel 2022, a distanza di trentacinque anni dall’avvio del celebre programma di mobilità accademica europea, tutti gli Stati dell’Eurozona hanno deciso di coniare una moneta commemorativa da 2 euro con una grafica condivisa.

L’iniziativa, approvata dai ministri delle finanze, prevedeva una selezione pubblica del disegno: sei bozzetti sono stati sottoposti al voto dei cittadini europei e a prevalere fu quello realizzato dall’incisore francese Joaquin Jimenez, famoso per diversi lavori per la Monnaie de Paris.

banconote

Il disegno scelto intreccia due simboli profondamente legati alla filosofia Erasmus. Da un lato compare il ritratto stilizzato di Erasmo da Rotterdam, riferimento al pensiero umanista che ispira il programma.

Dall’altro, invece, prende forma una rete di linee che si estende sulla superficie della moneta e che evoca i collegamenti culturali che il progetto ha creato fra milioni di studenti.

L’interazione delle linee compone anche piccole stelle, che fungono da richiamo alla cooperazione tra Paesi europei.

Completano il quadro le dodici stelle della bandiera dell’Unione e l’iscrizione “1987-2022”, accompagnata dal numero “35”, che emerge con un effetto grafico contemporaneo.

Le versioni coniate e il valore effettivo sul mercato

Come tutte le commemorative da 2 euro, anche la moneta Erasmus ha caratteristiche tecniche standard: nucleo bimetallico, diametro di 25,75 millimetri, peso di 8,5 grammi e bordo zigrinato con ripetizione del valore nominale.

La Spagna, uno dei Paesi più attivi nella distribuzione di serie numismatiche, ha immesso in circolazione un milione di esemplari destinati al pubblico, affiancandoli a 12.000 pezzi in qualità BU e 5.000 in versione proof, la più ricercata dai collezionisti.

Nonostante l’interesse storico e la tiratura limitata delle versioni pregiate, i valori reali restano contenuti.

Gli esemplari non circolati si aggirano intorno ai 3 euro, mentre le versioni proof toccano i 25-30 euro nei negozi specializzati.

A creare curiosità, però, è la presenza su alcune piattaforme online di monete proposte a prezzi stratosferici, a causa di presunti errori di conio. In un caso specifico, un venditore ha impostato la cifra di 19.000 euro, valore privo di riscontro nel mercato numismatico e che non riflette alcuna reale quotazione.