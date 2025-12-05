081 di Geolier, il significato: “So’ maje cagnato manco dopo ‘o malloppo”

Dopo Fotografia, Geolier sorprende i fan con 081: scopriamo il significato della canzone, che è un vero inno alle sue radici.

Un inno alla sua Napoli, o meglio alle sue radici con la città ai piedi del Vesuvio: stiamo parlando di 081 di Geolier. La canzone, come vuole lo stile più puro del rapper, è completamente in dialetto napoletano, ma il significato si coglie comunque.

081 di Geolier: il significato della canzone

Uscita il 5 dicembre 2025, 081 di Geolier è stata prodotta da Poison Beatz & Sottomarino. Già dal titolo, prefisso telefonico di Napoli, si può immaginare il significato della canzone. Il rapper dedica un altro brano alla sua città, ma lo fa in modo diverso rispetto al passato. La cittadina ai piedi del Vesuvio fa da sfondo e sono tanti i riferimenti, ma al centro della scena c’è lui, che è rimasto “overo” nonostante l’enorme successo.

“Aggio rignuto tre stadi, dinto ‘o tiempo ca tu rign’ nu bicchier d’acqua.

A gente nun me chiama Geolier, me chiama Manué.

Pe’ chesto levateve ‘a nnanze“.

Geolier ha riempito tre stadi, ha guadagnato tanti soldi ed è riuscito a comprare una casa meravigliosa da cui vede Capri (anche se per lui è più importante che da Capri si veda la sua dimora), ma per la sua gente resta sempre Emanuele. Ed è proprio questo che per lui conta di più.

“Ij nun so’ maje cagnato manco dopo ‘o malloppo.

Pe’ chesto quanno ij traso, fanno “stop“.

Anche se viaggia con il jet privato e naviga nell’oro, il rapper non è cambiato ed è per questo che la sua gente lo riconosce prima come persona e poi come artista.

“Me truov’ inda ll’edicola.

Ma ‘n prima pagina comme a nu divo.

Però veng’ ‘ndo rione e so’ rimasto sempre zingaro“.

081 di Geolier è un inno a Napoli, a quelle radici che, nonostante il successo, non sono mai state sradicate. Ne va fiero, soprattutto perché la sua gente riconosce il suo essere “overo comme ‘e segne ca te lassano ‘e manette“.

Ecco il video di 081 di Geolier:

081 di Geolier: il testo della canzone

M’ê accatto.

Po’ he metto ‘ncoppe ‘e spalti a piglià acqua e viento, comme ha fatto ‘o presidente

Cu’ Victor Osimhen…

