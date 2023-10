Come funziona il prelievo di contanti nei negozi, la novità voluta dal governo Meloni per evitare la desertificazione di alcune aree.

Hai bisogno di fare un prelievo di contanti? A breve non avrai più bisogno dello sportello Atm e del bancomat. Potrai farlo direttamente in un negozio. Questa è una delle grandi novità su cui starebbe lavorando il governo per modernizzare il sistema di prelievi e pagamenti e garantire a tutti la possibilità di accedere al contante.

In alcuni comuni più piccoli e meno serviti del nostro paese poter raggiungere uno sportello può essere infatti molto difficoltoso, e per cercare di contrastare il fenomeno della ‘desertificazione’ il governo avrebbe deciso di inserire nella Manovra una norma che renda possibile il prelievo direttamente nei negozi tramite i Pos.

Prelievo nei negozi: come funziona

Si tratta al momento solo di un’idea su cui il governo starebbe lavorando, ma che potrebbe rispondere non solo all’esigenza di evitare la desertificazione voluta non solo dall’Italia, ma dall’intera Commissione europea, che non a caso da tempo starebbe lavorando anche sull’introduzione dell’euro digitale. Ma in che modo il Pos potrebbe permettere ai cittadini di prelevare contanti nei negozi?

pagamento con carta

Da tempo ormai siamo abituati a effettuare pagamenti tramite la nostra carta di credito o di debito, senza contanti, e sappiamo che questo è possibile in tutti i negozi che hanno a disposizione un Pos. Dovesse essere approvata questa novità, però, lo stesso Pos diventerebbe lo strumento attraverso il quale trasformare i negozi in veri e propri sportelli per il bancomat.

Considerando quanto difficile in alcune zone, soprattutto turistiche, prelevare contante, e considerando che nelle stesse zone non tutte le attività commerciali sono munite di servizi per il pagamento elettronico (come ad esempio SumUp), sta diventando necessario risolvere il problema attraverso una nuova modalità di prelievo.

Per questo motivo il governo vorrebbe trasformare i negozi in sportelli Atm. Tramite l’utilizzo del Pos il cliente potrà sostanzialmente prelevare contante proprio come fosse davanti a un normale sportello. Una novità che dovrebbe riguardare tutti gli esercizi commerciali, compresi supermercati e tabaccai, ma che non dovrebbe diventare obbligatoria per i proprietari, bensì facoltativa.

Quanto contante si potrà prelevare in negozio?

Al momento i dettagli di questa nuova misura non sono stati resi noti. Bisognerà attendere qualche altro giorno per poterne sapere di più, anche perché bisognerebbe risolvere due problemi non di poco conto: la norma sull’antiriciclaggio del 2007, che dovrà essere modificata, e la sicurezza degli esercenti, che dovrebbe comunque essere salvaguardata in qualche modo. Inevitabilmente una misura del genere potrebbe infatti aumentare il rischio di rapine a danno dei commercianti.

Per quanto riguarda la somma che potrà essere prelevata in contanti all’interno dei negozi, la sensazione è che potrà essere limitata da un tetto massimo. Un tetto che dovrebbe essere fissato a 250 euro, lo stesso del prelievo in un bancomat differente da quello della propria banca. I controlli sui prelievi saranno invece anche in questo caso a carico sia dell’operatore che fornisce il Pos che di quello che fornisce il bancomat.