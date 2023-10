Bambini con influenza, bronchiolite e Covid: la stagione invernale 2024 sarà molto dura per i genitori. Qual è la malattia peggiore?

La stagione invernale 2024 vedrà genitori e bambini alle prese contro tre malattie: l’influenza, la bronchiolite e il Covid. Per due di queste sindromi sono disponibili vaccini, mentre con una si può solo mettere in campo la prevenzione. Vediamo qual è la forma influenzale peggiore e quali sono i consigli dei pediatri.

Bambini con influenza, bronchiolite e Covid: il 2024 sarà molto duro

Il 2024 sarà un anno piuttosto impegnativo per i bambini e i loro genitori, che si ritroveranno a combattere contro una specie di mostro a tre teste, rispettivamente influenza, bronchiolite e Covid. Secondo i pediatri che si sono riuniti a Torino per il 78° Congresso della Società Italiana di Pediatria, la stagione invernale sarà caratterizzata da queste tre malattie.

Al momento, non è ancora chiaro quando e se ci saranno dei picchi, ma è chiaro che il 2024 sarà come sempre complicato per i bimbi e, di conseguenza, i genitori. “Il primo consiglio è quello di proteggere i più piccoli e i più fragili con le armi che abbiamo a disposizione, i vaccini, laddove esistono, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e della Società Italiana di Pediatria e avendo sempre come riferimento il proprio pediatra“, ha dichiarato Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria.

Purtroppo, contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), agente principale della bronchiolite, non esiste un vaccino. In Italia, però, abbiamo un anticorpo monoclonale per bambini fragili. Inoltre, dovrebbero arrivare presto, ma non prima del prossimo anno, altre ‘armi’ farmacologiche in grado di debellare il VRS. In attesa di un’evoluzione importante in termini terapeutici, i genitori non possono fare altro che prestare grande attenzione. Per influenza e Covid, invece, sono disponibili i vaccini.

Influenza, bronchiolite e Covid: qual è la malattia peggiore per i bambini?

Tra influenza, bronchiolite e Covid, senza ombra di dubbio la malattia peggiore per i bambini è quella scatenata dal VRS. Questo perché in un primo momento appare come una banale sindrome influenzale, poi presenta sintomi sempre più forti. Non a caso, è il primo motivo di ricovero nei bambini al di sotto di un anno di età. Considerando che la trasmissione avviene per lo più tramite contatto diretto, raramente in forma respiratoria, la prevenzione è fondamentale.

Le regole sono quelle che abbiamo imparato a memoria durante la pandemia: corretta igiene delle mani, niente condivisione degli utensili e igienizzazione delle superfici contaminate. I genitori sono chiamati a non esporre il bambino al fumo di sigaretta e a tenerlo a casa in presenza di sintomi.