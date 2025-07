Potere assoluto: trama, cast, curiosità e trailer del film di e con Clint Eastwood

Scopriamo la trama, il cast, le curiosità e il trailer del film Potere assoluto, diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Volete trascorrere una serata all’insegna dell’adrenalina? Scegliete il film Potere assoluto, un thriller politico che vi terrà incollati allo schermo dall’inizio alla fine. Scopriamo la trama, il cast, le curiosità e il trailer della pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood.

Potere assoluto: trama e trailer del film

Uscito nel 1997 con la regia di Clint Eastwood, il film Potere assoluto è un thriller che tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La trama ruota attorno a Luther Whitney, considerato uno dei ladri più abili e astuti d’America. L’uomo, che fin dall’inizio della sua ‘carriera’ ha rifiutato ogni forma di violenza, decide di compiere un ultimo e grande colpaccio.

Luther intende svaligiare l’abitazione di uno degli uomini più ricchi del Paese, Walter Sullivan. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma proprio quando sta per terminare il colpo assiste a un omicidio particolare, che si consuma in modo rocambolesco durante un rapporto sessuale violento. La vittima è la moglie di Sullivan, mentre l’uomo con lei, l’amante, è il Presidente degli Stati Uniti.

Whitney viene accusato di omicidio e dovrà fare il possibile per dimostrare la sua innocenza. Può un ladro, seppure abile e scaltro, avere la meglio su un Presidente?

Ecco il trailer di Potere assoluto:

Potere assoluto: curiosità e cast

Il film Potere assoluto, basato sull’omonimo romanzo di David Baldacci, ha incassato a livello mondiale 92,8 milioni di dollari, 50,1 dei quali solo negli Stati Uniti. Pensate che la realizzazione è costata ‘solo’ 50 milioni di dollari. Senza ombra di dubbio, il merito di tanto successo è della trama avvincente, ma anche il cast ha giocato un ruolo importante.

Oltre a Clint Eastwood (Luther Whitney) ci sono: Gene Hackman (Presidente Alan Richmond), Ed Harris (Seth Frank), Laura Linney (Kate Whitney), Scott Glenn (Bill Burton), Judy Davis (Gloria Russell), Dennis Haysbert (Tim Collin), E.G. Marshall (Walter Sullivan), Melora Hardin (Christy Sullivan), Penny Johnson Jerald (Laura Simon) e Richard Jenkins (Michael McCarty).