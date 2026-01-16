Mare Fuori 6, le anticipazioni promettono puntate imperdibili: quando esce

C’è grande attesa per Mare Fuori 6: ecco quando esce, le anticipazioni, gli addii e i nuovi personaggi pronti a varcare l’IPM.

L’attesa è quasi finita: la Rai ha svelato quando esce Mare Fuori 6. La serie tv che ha appassionato migliaia di telespettatori, torna sul piccolo schermo con un altro capitolo ricco di colpi di scena, con tre personaggi mai visti e nuove dinamiche. Scopriamo la data e le prime anticipazioni.

Quando esce Mare Fuori 6: le anticipazioni

A distanza di quasi un anno dall’episodio conclusivo della quinta stagione, Mare Fuori 6 torna ad allietare le serate degli italiani. La Rai ha svelato quando esce e il countdown è partito. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che le vicende dei ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) saranno movimentate dall’ingresso di tre nuovi personaggi. Sono diverse le questioni lasciate in sospeso, quindi le aspettative dei fan sono molto alte.

Il quinto capitolo di Mare Fuori si è concluso con la sparatoria al luna park che colpisce Tommaso, intervenuto per proteggere Rosa Ricci da un proiettile vagante. Non solo, anche con l’inizio della storia d’amore tra il Comandante e la madre di Rosa. Come anticipato dal produttore Roberto Sessa, nel corso della stagione numero 6 ci saranno “uscite importanti“.

Sappiamo che l’attrice Lucrezia Guidone, volto della direttrice Sofia Durante, lascerà il posto al collega Romano Reggiani, nuovo capo dell’IPM. Il suo ingresso, ovviamente, cambierà gli equilibri. Oltre a Rosa e Tommaso, che dovranno affrontare le conseguenze di quanto successo, e il Comandante e la mamma della Ricci, torneranno anche Beppe (Vincenzo Ferrera) e Carmela (Giovanna Sannino).

Quando esce Mare Fuori 6: la data

Stando ad alcune voci di corridoio, Mare Fuori 6 vedrà l’ingresso all’IPM di tre sorelle spiegate, che stravolgeranno gli equilibri della sezione femminile. Si parla, poi, di una guest star del passato: neanche a dirlo, i fan sognano il ritorno, seppur breve, di Carmine (Massimiliano Caiazzo), ma è assai improbabile. Per avere qualche conferma, non possiamo fare altro che attendere l’uscita.

Come accaduto in passato, la serie debutterà dopo il Festival di Saremo, prima in anteprima su RaiPlay a partire da venerdì 6 marzo 2026 (con i primi 6 episodi), poi su Rai2 dal 13 marzo. Quando parte la messa in onda in tv, verranno rilasciate sulla piattaforma streaming anche le puntate restanti.