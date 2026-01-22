Porta a Porta: come contattare il programma di Bruno Vespa e dove si registra

Come contattare Porta a Porta? Ecco tutte le modalità per comunicare con il conduttore Bruno Vespa o la sua redazione.

Con il suo Porta a Porta, Bruno Vespa è il re della seconda serata di Rai1 da ben trent’anni. Il talk show si è occupato e continua a occuparsi di svariati argomenti, di interesse sia nazionale che internazionale. Se avete bisogno di contattare il programma, potete percorrere diverse strade.

Porta a Porta: come contattare il programma

Era il lontano 22 gennaio 1996, quando Bruno Vespa debuttava nella seconda serata di Rai1 con il talk show Porta a Porta. Sono trascorsi trent’anni da quella prima messa in onda e il conduttore, avvalendosi di ospiti diversi di puntata in puntata, ha raccontato l’attualità, la politica, le guerre, lo spettacolo e tanti altri temi di interesse sia nazionale che internazionale. Se vi state chiedendo come contattare il programma, sappiate che avete diverse possibilità.

Se avete una storia da raccontare, potete scrivere una email a [email protected], mettendo in oggetto “La mia storia”. Invece, per comunicazioni di altro tipo, potete usare lo stesso indirizzo email, cambiando “l’oggetto” in base alle vostre esigenze. In alternativa, si può contattare Porta a Porta direttamente tramite i canali ufficiali della Rai.

Si può utilizzare il Numero Verde gratuito 800.93.83.62, oppure compilare l’apposito form dedicato ai contatti. Inoltre, come sottolineato dalla stessa televisione di Stato, “è possibile interagire con molte redazioni tramite gli account social ufficiali dei programmi Rai“.

Dove si registra Porta a Porta?

Porta a Porta si registra in uno degli studi più importanti della Rai. Stiamo parlando dello Studio 5 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà (ex Via Teulada), situato a Roma, in Via Teulada 66. Se non lo avete mai visto, lo riconoscerete subito: sulla facciata dell’edificio è stato realizzato un grande murale dedicato alla mitica conduttrice col caschetto biondo, la Raffa che tutti hanno amato e stimato.