Conosci Pop It? È il nuovo gioco del momento che aiuta a rilassarsi con semplicità. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pop It è un nuovo gioco per bambini che tra i suoi tanti effetti positivi vanta quello di aiutare a rilassarli, sviluppandone al contempo la motricità. Un oggetto in silicone che da quando è stato immesso nel mercato sta spopolando, rivelandosi particolarmente apprezzato anche dalle mamme.

Scopriamo di cosa si tratta esattamente, come si usa nel modo corretto e dove è possibile acquistarlo.

Pop It: com’è fatto, di cosa si tratta e dove trovarlo

Negli ultimi tempi, sempre più genitori non fanno che perlare di Pop It (noto anche come push pop bubble fidget), un gioco che in poco tempo si è conquistato l’attenzione di tutti, diventando famoso e facendosi apprezzare non solo dai più piccoli ma anche dai genitori.

Pop It

Per chi non lo sapesse, si tratta di un oggetto in silicone di varie forme e con delle bollicine al suo interno divise per file e colori, separate tra loro da strisce più spesse di silicone. Queste palline si possono schiacciare in modi diversi dando via a modalità di gioco differenti.

Il più comune è quello che spinge a schiacchiarle seguendo l’ordine dei colori. Un modo per allenare la motricità in modo semplice e che sembra sia utile sia per favorire la concentrazione che per rilassare i più piccoli e non solo.

Al momento è facilmente trovabile in molti negozi di giocattoli o negli store online.

Ecco perché si tratta di un gioco innovativo che piace anche agli adulti

Oltre ad essere un gioco semplice, economico e che difficilmente si può rompere, Pop It si rivela adatto anche ai bambini che soffrono di autismo o di altre problematiche. Un gioco sensoriale che piace molto anche agli adulti in quanto è effettivamente in grado di rilassare chi lo usa.

Schiacciare le palline sembra doni infatti la stessa piacevole sensazione che si ha nel far scoppiare la carta scoppiettina. Il tutto per un’attività infinita visto che una volta schiacciate da un lato, le bolle si gonfiano dall’altro. Motivo per cui basta girare l’oggetto per ricominciare da capo.

Un vero gioco per tutta la famiglia, sopratutto quando si ha voglia di rilassarsi senza doversi inventare grandi cose.