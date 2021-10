Si infittisce il mistero sulla morte di Polina Kochelenko. I vicini parlano di un uomo che la ragazza frequentava. E’ un azzardo ipotizzare un movente passionale?

Siamo di fronte a un caso di morte equivoca. Sul caso di Polina Kochelenko non è stata avviata un’indagine, ed è un fatto molto grave. Ora si infittisce il mistero sulla morte di questa giovane ragazza, molto riservata.

Come riporta il programma “La vita in diretta”, in onda su Rai Uno, sembra che Polina frequentasse un uomo misterioso, la cui presenza è stata notata dai vicini di casa della giovane. Di chi si tratta? Chi era quell’uomo? Forse si potrebbe ipotizzare il movente passionale.

Molti aspetti relativi alla morte della giovane Polina Kochelenko rimangono oscuri, molti dettagli di questo caso balzato agli onori della cronaca sono ancora da chiarire. In principio si era ipotizzato un incidente, ma ora la dinamica non tiene e si stanno vagliando nuove ipotesi. Ad aggravare ulteriormente i fatti c’è la scomparsa dei cani di Polina. “Se gli animali si trovano, vuol dire che mia figlia non è morta per loro”, ha affermato la madre della ragazza, Alla Vladimirovna, la quale, ovviamente, aspetta di capire le cause che hanno portato al decesso della figlia.