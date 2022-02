Ecco una raccolta di alcune delle più belle poesie di Pasqua da far recitare e imparare ai bambini di tutte le età.

La Pasqua, oltre ad essere una ricorrenza molto sentita per la tradizione cristiana, è anche un momento gioioso in cui si ci riunisce con la famiglia e con gli amici. Questa festa simbolo di rinascita, pace e serenità viene sempre ricordata con bellissime poesie. Quale occasione migliore se non questa per far imparare o leggere ai bambini delle splendide poesie di Pasqua? Scopriamone insieme alcune delle più belle.

Poesie di Pasqua per bambini

Ecco alcune poesie per celebrare la Pasqua, alcune come quelle di Gianni Rodari forse le conoscerete già, altre sono tutti da scoprire e da dedicare. E per dediche e biglietti, potete anche trovare le frasi e gli aforismi dedicati alla Pasqua.

Dall’uovo di Pasqua

Dall’uovo di pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio.”

E volteggiando

di qua e di là,

attraversando

paesi e città,

ha scritto sui muri;

nel cielo e per terra,

Viva la pace,

abbasso la guerra.

(Gianni Rodari)

Pasqua

E con un ramo di mandorlo in fiore,

a le finestre batto e dico: “Aprite!

Cristo è risorto e germinan le vite

nuove e ritorna con l’april l’amore

Amatevi tra voi pei dolci e belli

sogni ch’oggi fioriscon sulla terra,

uomini della penna e della guerra,

uomini della vanga e dei martelli.

Aprite i cuori. In essi irrompa intera

di questo dì l’eterna giovinezza”.

lo passo e canto che la vita è bellezza.

Passa e canta con me la primavera.

(Ada Negri)

Decorazioni pasqua uova fiori

Senti! Canta una fonte l’armonia,

dolce di Pasqua. Come canta bene!

e un usignolo le fa compagnia.

Senti! Cantano i rami dei frutteti,

cantano i fiori di pesco e le verbene;

è Pasqua, oggi non hanno più segreti.

Senti! Cantano insieme le campane

dal monte alla cerulea pianura;

ci porta il vento le voci lontane.

Ascolta! C’è una voce nel tuo cuore,

come una fonte di dolcezza pura:

“È Pasqua, è Pasqua, è risorto il Signore!”.

(Luisa Nason)

È arrivato un treno carico di …

È arrivato un treno carico di …

Il quarto vagone è riservato

a un pasticcere rinomato

che prepara, per la Pasqua,

le uova di cioccolato

Al posto del pulcino

c’è la sorpresa.

Campane di zucchero

suoneranno a distesa.

(Gianni Rodari)

Poesie di Pasqua per la scuola dell’infanzia

In questa sezione abbiamo raccolto alcune poesie di Pasqua brevi adatte per essere imparate e poter essere recitate anche dai bambini più piccoli.

Da dove viene?

Da dove viene l’uovo di cioccolato

se nessuno l’ha mai covato?

Da dove viene l’uovo dipinto

che quando lo mangi è vero e non è finto?

Da dove viene l’uovo con la sorpresa

se le galline non fanno la spesa?

(Giusi Quarenghi)

Il pulcino marziano

Ho visto, a Pasqua, sbarcare

dall’uovo di cioccolato

un pulcino marziano.

Di certo il comandante

di quell’uovo volante

di zucchero e cacao

con la zampa ha fatto ciao.

E il gatto, per la sorpresa,

non ha detto neanche: “Miao”.

pulcini uova pasqua

L’ulivo benedetto

Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene.

(Giovanni Pascoli)

I colori della Pasqua

Pasqua è gialla come un pulcino,

come il collare di un cagnolino,

è rosa e allegra come un confetto,

come i bei fiori di quel rametto.

Pasqua è celeste come il mare e il cielo,

come la trama di questo velo,

è verde brillante come un bel prato,

come il trenino che ha appena sbuffato.

Pasqua è dipinta di tanti colori:

come i sorrisi dei nostri cuori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG