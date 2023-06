I fan dei Pinguini Tattici Nucleari possono gioire: il tour estate 2023 sta per partire. Ecco la scaletta dei concerti e le date.

I Pinguini Tattici Nucleari stanno per dare il via al tour dell’estate 2022. La band, che farà una tappa anche a Londra per un concerto al The London Palladium, si esibirà nelle principali città italiane, con una scaletta che promette di far cantare tutti i fan. Vediamo quali sono le 25 canzoni che porteranno in scena e le date della tournée.

Pinguini Tattici Nucleari, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo il successo dello scorso anno, i Pinguini Tattici Nucleari stanno per partire con il nuovo tour dell’estate 2023. La data zero è mercoledì 7 luglio al Parco San Giuliano di Mestre, località del comune di Venezia. Il concerto che chiude la tournée, invece, andrà in scena in un luogo che molti artisti sognano, la RFC Arena – Campovolo di Reggio Emilia. I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno con una scaletta che, di certo, farà impazzire i fan. Di seguito, la lista delle canzoni che suoneranno durante il tour:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Set acustico

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

In tutte le tappe del tour dell’estate 2023, i Pinguini Tattici Nucleari porteranno in scena 25 canzoni, scelte tra quelle che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la loro carriera.

Le date della tournée estiva 2023

Il tour dell’estate 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari inizierà il 7 luglio a Mestre e si concluderà il 9 settembre a Reggio Emilia. Di seguito, tutte le date della tournée:

07.07.2023 – Parco San Giuliano Venezia – Data Zero

11.07.2023 – Milano Stadio San Siro – sold out

12.07.2023 – Milano Stadio San Siro

15.07.2023 – Firenze Stadio Artemio Franchi

19.07.2023 – Torino Stadio Olimpico

23.07.2023 – Roma Stadio Olimpico – sold out

24.07.2023 – Roma Stadio Olimpico

27.07.2023 – Bari Stadio San Nicola

30.07.2023 – Messina Stadio San Filippo

13.08.2023 – Olbia Red Valley Festival

09.09.2023 – Reggio Emilia (Campovolo), RCF Arena

