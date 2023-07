Per la gioia dei fan, il tour dell’estate 2023 di Madame ha aperto i battenti: ecco la scaletta delle canzoni e le date.

Madame ha aperto i battenti del tour dell’estate 2023: 23 date, dove porterà in scena 21 canzoni scelte tra il suo repertorio. La tournée ha debuttato lo scorso 7 luglio a Bergamo e si concluderà l’ultima settimana di ottobre. Vediamo la scaletta dei concerti e tutte le tappe.

Madame, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Il bene e il male, Madame ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. La cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, ben 23 date, e si esibirà per i fan con alcune delle canzoni più belle del suo repertorio. La data zero è stata quella del 7 luglio a Bergamo, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 21 ottobre al Mediolanum Forum Assago di Milano. Di seguito, la scaletta dei brani del tour dell’estate 2023 di Madame:

Avatar

Quanto forte ti pensavo

Tu mi hai capito

Baby

Donna vedi

Nimpha

Clito

Respirare

17

Pensavo a…

Vergogna

L’eccezione

Schiccherie

Sentimi

Il mio nuovo maestro

Il bene nel male

Se non provo dolore

Voce

Aranciata

Marea

Tekno Pokè.

Con il tour dell’estate 2023, Madame porta in scena 21 canzoni. Una scaletta studiata nei minimi dettagli per ripercorrere con i fan la sua carriera.

Madame: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Madame: