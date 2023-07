Per la gioia dei fan, Francesca Michielin ha dato il via al tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e le date.

Francesca Michielin, tour estate 2023: la scaletta dei concerti e le date

Lo scorso 9 luglio, Francesca Michielin ha iniziato a girare l’Italia con il suo tour dell’estate 2023, chiamato L’estate dei cani sciolti. L’artista ha deciso di esibirsi dal vivo in diciannove tappe, portando in scena quasi tutte le canzoni del suo ultimo disco, che guarda caso si intitola proprio come la tournée. La data zero è stata quella del 9 luglio al Festival Porto Rubino di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto, mentre la tappa finale è quella del 26 settembre all’Arena di Verona. Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour dell’estate 2023:

Scusa se non ho gli occhi azzurri

Io non abito al mare

Leoni

Tapioca/ Fotografia/ Comunicare

L’amore esiste

Distratto

Battito di ciglia

Lontano

Se fossi

Femme

Cigno nero/ Un cuore in due

Cattive stelle

Cheyenne

Nessun grado di separazione

Vulcano

Chiamami per nome

Tutto è magnifico

Cinema

La serie B

Bolivia.

E’ bene sottolineare che la scaletta del tour dell’estate 2023 di Francesca Michielin potrebbe anche subire alcune variazioni.

Francesca Michielin: le date della tournée estiva

Di seguito, le date del tour dell’estate 2023 di Francesca Michielin: