Lo scorso 2 giugno, Bresh ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date della tournée.

Per la gioia dei fan, Bresh ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. Ben 20 tappe, che toccheranno alcune delle più importanti città italiane: da Genova a Milano, passando per Roma. Vediamo la scaletta delle canzoni che porta sul palco e tutte le tappe della tournée.

Bresh, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo aver raggiunto un grande successo con la canzone Guasto d’amore, diventata l’inno del Genoa, Bresh ha aperto i battenti del suo tour dell’estate 2023. La data zero è stata quella dello scorso 2 giugno, al Meeting del Mare XXVII di Marina di Camerota, mentre quella conclusiva è fissata per il 31 agosto ad Ortona, in provincia di Chieti. Di seguito, la scaletta della tournée estiva di Bresh:

Ulisse

Andrea

Fottiti

Parà

Caffè

No problem

Che io mi aiuti

Rabbia distillata

Come stai

Parafulmini

Il meglio di te

Se rinasco

Mare mosso

Step by step

Svuotatasche

Alcol e acqua

Altamente mia

Mai brillo

Angelina Jolie

Guasto d’amore

Amore

Nel corso del tour dell’estate 2023, Bresh si esibirà con 21 canzoni, scelte con cura tra i suoi maggiori successi. Ovviamente, non poteva mancare Guasto d’amore, già doppio Disco di platino.

Bresh: le date della tournée estiva 2023

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Bresh: