Le frasi motivazionali migliori per affrontare una sessione di studio: ecco come ricaricare le batterie prima di un esame importante.

Studiare può essere affascinante e gratificante, ma per raggiungere risultati importanti richiede impegno, dedizione e costanza. Qualche momento di stanchezza, di frustrazione o di mancanza di motivazione può capitare anche allo studente più brillante. Ed è proprio in questi momenti che le frasi motivazionali per lo studio possono diventare fondamentali.

Avere a disposizione degli incoraggiamenti che ci spronino ad andare avanti per raggiungere i nostri obiettivi accademici può rivelarsi infatti utilissimo quando la nostra mente sembra non avere più energie. Se stai cercando quindi le migliori frasi per ricaricare le batterie, ecco un elenco che potrebbe fare al caso tuo.

Le migliori frasi motivazionali per lo studio

Le frasi motivazionali, sia per lo studio che per altri obiettivi, sono strumenti psicologici potenti e spesso molto funzionali. Grazie a questi incitamenti possiamo riuscire a superare gli ostacoli che si frappongono tra noi e il successo accademico, o anche tra noi e la maturità. Bastano poche semplici parole per fornirci il coraggio e l’ispirazione utile per ricordare l’importanza del percorso educativo che stiamo portando avanti.

Professoressa con libri

Frasi motivazionali possono provenire da persone di successo, celebrità, filosofi, o anche essere state scritte da autori famosi. Ma possono anche diventare dei mantra creati da noi stessi, fondati sulla nostra esperienza e sui nostri obiettivi individuali. Quel che più conta è il risultato finale. Devono riuscire a riaccendere la nostra fiamma interiore e spingerci a dare il massimo nello studio. Ecco alcune delle frasi migliori per raggiungere questo obiettivo:

– Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

– Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coelho)

– Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

– Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita. (Albert Einstein)

– Dev’essere proposito eguale dell’insegnante e del discepolo: che uno voglia giovare e l’altro apprendere. (Seneca)

– Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. (Henry Ford)

– Guarda le stelle e non i tuoi piedi. Cerca di dare un senso a ciò che vedi e chiediti cosa rende l’universo esistente. Sii curioso. (Stephen Hawking)

– Il premio per una cosa ben fatta è l’averla fatta. (Ralph Waldo Emerson)

– Chi trascura lo studio per sette anni, sarà sicuramente ignorante per settanta. (Proverbio cinese)

– Inizia dove sei. Usa quello che hai. Fai ciò che puoi. (Arthur Ashe)

Altre frasi per tornare a studiare

Le citazioni motivazionali possono avere un influsso importante sul nostro atteggiamento mentale e sapere come utilizzarle può rivelarsi fondamentale per superare le difficoltà che possiamo incontrare lungo il cammino dello studio. Che tu stia per affrontare uno degli esami più importanti della tua vita, o che invece abbia voglia solo di essere di supporto a una persona speciale, alle prese con una fase di studio disperatissima, ecco altre citazioni che potrebbero davvero fare al caso tuo, se quelel fin qui elencate non sono state utili al tuo scopo:

– Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso)

– Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

– Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa. (David Eddings)

– Si è uno studente finché si ha ancora qualcosa da imparare, e questo significa per tutta la vita. (Henry L. Doherty)

– Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther King)

– Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. (Leo Buscaglia)

– Il novantanove per cento dei fallimenti proviene da persone che hanno l’abitudine di inventare scuse. (George Washington Carver)

– Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che c’è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. (Christian D. Larson)

– Il modo migliore per prevedere il tuo futuro è crearlo. (Abraham Lincoln)