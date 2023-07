Biagio Antonacci ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: undici nuove tappe, con una scaletta delle canzoni da pelle d’oca.

Dopo il successo della tournée invernale, Biagio Antonacci ha deciso di regalare altre undici tappe ai suoi fan con il tour dell’estate 2023. L’artista ha scelto di esibirsi in concerto in location magnifiche, come gli scavi di Pompei: vediamo la scaletta delle canzoni e tutte le date.

Biagio Antonacci, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Lo scorso 30 giugno Biagio Antonacci ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. Dopo aver ottenuto un enorme successo con la sua tournée invernale, il Palco Centrale Tour che si è concluso il 27 maggio, l’artista ha deciso di regalare altre date ai suoi fan. La prima tappa è stata quella del Ferrara Summer Festival del 30 giugno, mentre la data finale è fissata per il 5 agosto presso gli scavi di Pompei. Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour dell’estate 2023 di Biagio:

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che ho amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io se lei

Con il tour dell’estate 2023, Biagio Antonacci porta in scena 32 canzoni, scelte tra i suoi più grandi successi: da Quanto tempo e ancora a Iris, passando per Il cielo ha una porta sola.

Biagio Antonacci: le date della tournée estiva

Di seguito, le date del tour dell’estate 2023 di Biagio Antonacci: