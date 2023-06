Disponibile la nuova Carta risparmio spesa 2023: come funziona la piattaforma di gestione creata per i Comuni.

Dopo aver cambiato nome più volte ed essere stata rifinita in tutti i suoi dettagli, la Carta risparmio spesa 2023 è finalmente attiva, con tanto di nuova piattaforma di gestione per i Comuni. Come già sappiamo, si tratta di una nuova misura solidale per cercare di dare un sostegno alle famiglie più in difficoltà. In particolare, si tratta di un aiuto rivolto esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità. Una carta che non dovrà essere richiesta ma che verrà distribuita direttamente dai Comuni alle famiglie beneficiarie, seguendo le indicazioni ricevute dall’Inps. Ma cos’è e come funziona la nuova piattaforma creata per semplificare il lavoro dei vari Comuni?

Come funziona la piattaforma per la Carta risparmio spesa 2023

La nuova Carta risparmio spesa è stata è finalmente attiva, come comunicato sul sito dell’Inps. Dopo settimane di attesa è stata infatti rilasciata l’applicazione web dedicata ai Comuni, disponibile sul portale dell’Inps accedendo all’area tematica apposita. Tramite questa applicazione web, di fatto, è possibile controllare le liste dei beneficiari della Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità.

Ricordiamo che la nuova misura di solidarietà si rivolge alle famiglie in possesso di un Isee uguale o inferiore ai 15mila euro. Una platea che dovrebbe comprendere circa 400mila famiglie, stando alle stime dell’Inps. I Comuni hanno già ricevuto indicazioni sulle modalità di distribuzione della card in un webinar a loro dedicato. Al corso online hanno partecipato anche il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre che Anci, Poste Italiane e Inps.

Come verrà distribuita la Carta solidale

Grazie alla nuova piattaforma i Comuni italiani potranno distribuire il contributo una tantum, dal valore di 382,59 euro, destinato alle famiglie in difficoltà. Su sito dell’Inps si legge che a partire dal 12 giugno, entro e non oltre 15 giorni solari, i Comuni hanno il compito di provvedere a consolidare le liste dei beneficiari, abilitando il servizio della Carta solidale econdo le indicazioni già fornite.

Dopo questo passaggio burocratico, le persone interessate riceveranno comunicazione dal proprio Comune di residenza del riconoscimento del beneficio e potranno presentarsi presso gli sportelli di Poste italiane indicati nell’elenco per il ritiro della carta fisica. Per effettuare il ritiro sarà necessario presentare la comunicazione ricevuta dal proprio Comune (che comprende il codice fiscale del beneficiario, abbinato al codice della carta assegnata). Non servono altri moduli o documentazioni.

L’Inps ricorda inoltre che la carta verrà consegnata già attiva e potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e che sono stati inclusi nell’elenco dei negozi convenzionati. Negozi che, grazie alla convenzione con il Ministero dell’agricoltura, potranno applicare una scontistica apposita ai possessori della Carta solidale. Per ogni altra informazione, è consigliabile comunque rimanere informati attraverso l’apposita sezione del sito dell’Inps.

