Prima di partire per le vacanze, soprattutto se si viaggia all’estero, è necessario mettersi in regola con i vaccini: ecco cosa fare.

Prima di partire per un viaggio, breve o lungo che sia, devi fare attenzione a moltissime cose. Anche ai vaccini che potrebbero essere necessari per vivere una vacanza in assoluta serenità. Specialmente se ti stai recando in un paese straniero. Non basta portare con sé una piccola farmacia mobile. Bisogna anche fare cercare di mettersi in regola informandosi sulla profilassi vaccinale richiesta dalla località in cui ci stiamo recando. Ma quali sono i vaccini obbligatori o consigliati in vista delle vacanze? Ecco le raccomandazioni della Società Italiana d’Igiene (SitI).

Quali vaccini fare per i viaggi internazionali

Sono diverse le vaccinazioni raccomandate per i viaggi internazionali. Tra queste si segnalano quelle contro:

l’epatite A;

l’encefalite giapponese;

la febbre gialla;

la meningite meningococcica;

la rabbia

la febbre tifoide e l’encefalite da zecche;

il colera e la poliomielite.

vaccino

Generalmente si tratta di vaccinazioni consigliate, per evitare rischi e poter vivere una vacanza priva di preoccupazioni. In alcuni casi però le vaccinazioni sono obbligatorie. Ad esempio in alcuni paesi africani è possibile recarsi solo dopo aver effettuato la vaccinazione contro la febbre gialla, mentre quello contro la meningite meningococcica diventa obbligatorio se si vuole andare alla Mecca.

Per poter comprendere quali siano comunque i vaccini obbligatori o raccomandati per le singole località è necessario informarsi attraverso gli esperti dei centri della medicina dei viaggi o i siti istituzionali o di società scientifiche come VaccinarSì.org. In alternativa, è possibile scoprire tutte le informazioni, sui vaccini ma anche su altre possibili problematiche, sul sito Viaggiaresicuri.it.

Per effettuare concretamente una o più vaccinazioni richieste per il viaggio che hai in programma dovrai compilare un modulo fornito al momento dell’arrivo in ambulatorio. Per richiedere la vaccinazione è necessario fornire i propri dati anagrafici, compilare un questionario anamnestico e dare l’autorizzazione al trattamento dei dati. In caso di minorenne, la richiesta deve essere fatta dai genitori o da chi ha facoltà genitoriale.

I consigli per vaccinarsi prima di un viaggio

Ovviamente se si programma un viaggio all’estero difficilmente ci si muoverà last minute, ed è necessario organizzarsi per tempo anche dal punto di vista dei vaccini. Le vaccinazioni obbligatorie o consigliate, a seconda della tipologia, devono essere fatte con un adeguato anticipo. Solitamente il margine di tempo deve essere dai tre ai sei mesi prima della partenza.

Al di là dei vaccini per i viaggi all’estero è comunque altrettanto importante mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate del piano nazionale. Oltre alle vaccinazioni dell’età adolescenziale o dell’infanzia (e a quelle effettuate per il Covid), è importante ricordarsi di sottoporsi al richiamo ad esempio del vaccino DPTa, da effettuare ogni dieci anni.