Il cantante dei Litfiba ha perso l’equilibrio ed è caduto sul palco del suo concerto a Milano, presso Alcatraz, ma fortunatamente sta bene e non si è fatto troppo male.

Insomma, dopo la caduta di Dua Lipa, sembra che anche il rocker sia stato colto dalla stessa maledizione. Piero Pelù si è avvicinato troppo ai fan e ha perso l’equilibrio cadendo sul palco. Il cantante era alle prese a Milano con il suo ultimo tour della band Litfiba ma, nonostante l’incidente, non si è fatto nulla di troppo grave.

Piero Pelù e la caduta sul palco a Milano

Piero Pelù è caduto dal palco, dopo essersi avvicinato troppo i fan e perdendo l’equilibrio. Lo stesso cantante ha postato ironicamente il video con il suo capitombolo su Instagram e ha scritto: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una protrusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!“

Dal video che sta diventando virale si vede come il rocker sia caduto proprio di schiena procurandosi una protrusione erniaria ma nulla di troppo grave. Insomma, un episodio che Pelù ha voluto ricordare con ironia come il simbolo del rock’n’roll che non ha mai abbandonato. I fan lo hanno supportato con tantissimi messaggi di solidarietà, cercando di stargli il più vicino possibile. I commenti con cuori e supporto si sprecano e questo fa capire quanto sia amato dal pubblico il cantante.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG