Secondo un’indiscrezione, il conduttore de La Vita in Diretta dovrebbe convolare a nozze con il suo compagno e Mara Venier avrà un ruolo decisamente importante.

Secondo Chi Magazine, la rivista diretta da Alfonso Signorini, Alberto Matano dovrebbe convolare a nozze con il suo fidanzato storico. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi a luglio, quindi fra pochissimo e ad officiare ci sarebbe Mara Venier. Non ci sono dichiarazioni da parte del conduttore almeno per ora ma potrebbero rivelarsi nozze intime.

Alberto Matano si sposa? L’indiscrezione

Come riporta Gossip e Tv: “Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier”. Così Chi Magazine. Il timoniere de La Vita in Diretta è sempre stato riservatissimo circa la sua vita privata. Poi ecco il sussulto che non ti aspetti: lo scorso ottobre, nel corso di una diretta tv, ha preso tutti in contropiede, facendo coming out. Il giornalista non ha dichiarato in maniera netta e chiara il proprio orientamento, ma lo ha lasciato intendere, per la prima volta al pubblico, in modo inequivocabile.”

Alberto Matano aveva fatto coming out durante la trasmissione da lui condotta. Mentre si parlava con gli ospiti del tema dell’omofobia, il conduttore rivelava di esserne stato vittima diverse volte. Non ha mai rivelato in modo diretto la sua omosessualità ma l’ha fatto capire velatamente. Ora potrebbe sposarsi a breve, anche se non c’è ancora conferma ufficiale ma solo rumor.

