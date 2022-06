In queste ore è circolata la voce secondo cui tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sia già tutto finito, il motivo è una riflessione scritta sui social dalla scelta.

Ieri è andata in onda su Canale 5, la scelta di Luca Salatino. Il tronista ha deciso di iniziare una storia con Soraia, dando il due di picche a Lilli. Da alcune ore, però, una riflessione condivisa dall’ex corteggiatrice sui social ha fatto pensare che i due si siano già lasciati. Sarà così?

La riflessione di Soraia sui social è riferita a Luca? I fan sono incerti

Soraia Ceruti ha condiviso la seguente riflessione sui social: “C’è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda? Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta, o controlli il terreno? Controlli la luce, controlli l’aria intorno, l’umidità. Perché è questo il motivo per cui la pianta cresce, giusto? Quindi noi siamo quel fiore. Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto… qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno“.

Queste parole sembrano proprio indicare una rottura con Luca, riferendosi a un amore che non è mai sbocciato. A smentire però i rumor ci pensa la non scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano. Le due sono molte amiche e l’ex corteggiatrice scrive per Soraia e Luca: “Fate cose belle ragazzi, che Dio vi benedica!“. Questo gesto di Federica smentirebbe la rottura, sarà davvero così?

