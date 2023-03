Piero Chiambretti ama moltissimo la città di Torino, dove vive. Curiosi? Scopriamo di più sulla sua abitazione!

Piero Chiambretti è torinese: cresciuto a Torino, vive il capoluogo Piemontese come la sua unica dimora. Ed è proprio qui che sorge la sua casa, anche se per lavoro deve spesso essere a Milano o Roma. Come si suol dire, al cuor non mi comanda e nel cuore del conduttore di Cr4 c’è senza dubbio Augusta Taurinorum.

Lui stesso, nel 2017, aveva raccontato a Repubblica di passarci più tempo possibile e di averci comprato una casa: “Sto ristrutturando una casa, spendo e soffro per renderla bella. Poi però penso che se fosse a Milano mi costerebbe il doppio. E mi sento meglio“.

Com’è, però, la casa di Piero Chiambretti? Non sappiamo moltissimo, ma possiamo mostravi gli scatti che lui stesso ha condiviso con i fan sul suo profilo Instagram. Vediamoli insieme!

La casa di Piero Chiambretti

Il colore dominante è il bianco, che ritroviamo alle pareti. Per il resto, poi, le opere d’arte originali poi sono praticamente ovunque.

Una grossa TV, uno schermo per lavorare tutti i giorni e una comoda scrivania marrone in legno ci mostrano come tutto sia curato nei minimi dettagli. Del resto lui stesso aveva rivelato di averla fatta ristrutturate in base ai suoi desideri: il risultato è senza dubbio un’abitazione che lo rispecchia appieno.

Un altro elemento ricorrente dell’abitazione sono gli archi e le ampie vetrate luminose, che ritroviamo sia nelle splendide finestre che come elemento architettonico di collegamento tra i vari ambienti.

In corridoio si intravede un tappeto persiano dal sapore vintage. Spicca, poi, un Pippo maggiordomo che spezza un’atmosfera altrimenti molto seria e adulta, quasi dissonante con la personalità del conduttore.

In un altro scatto, poi, lo vediamo in quello che sembra proprio essere il suo salotto. In pigiama e vestaglia, addormentato su un divanetto blu, scrive: “Guardo sempre la tv“, ironico.

Possiamo anche intravedere una boiserie bianca che impreziosisce l’ambiente e le pareti, un abat jour da comodino in stoffa e acciaio e qualche curioso soprammobile.

Sempre per la serie “stravaganti oggetti da collezione”, infatti, Chiambretti ha anche una serie di statuette dei suoi miti: Napoleone, la Regina Elisabetta II e… Malgioglio!

