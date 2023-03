LOL 3, la sigla ufficiale: il video del trailer-sigla firmato da Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione.

Il countdown è terminato. La terza stagione di LOL 3: Chi ride è fuori è disponibile su Prime Video da giovedì 9 marzo. Il comedy show più visto degli ultimi anni è pronto ancora una volta a registrare record di ascolti e a far nascere nuovi meme virali grazie a un cast formato da alcuni degli attori e dei comici più apprezzati nel nostro paese. Per riscaldare l’atmosfera e farci comprendere cosa ci aspetta è stato pubblicato, nei giorni che hanno preceduto l’inizio di questa avventura, il video ufficiale della sigla di questa terza stagione, curata da un personaggio che ha già fatto la storia di LOL: Maccio Capatonda.

La sigla di LOL 3

Dopo essere stato l’assoluto mattatore della seconda stagione del comedy show, il comico abruzzese è tornato a lavorare all’interno del programma di Prime Video, stavolta con un ruolo diverso. Come accaduto anche a Lillo nella stagione precedente, è stato scelto infatti come “arma segreta” per cercare di far ridere i concorrenti nei momenti di stasi.

Maccio Capatonda

Oltre a questo ruolo attivo, Maccio si è guadagnato anche la possibilità di curare la sigla ufficiale del programma. Una sigla non musicale, ma realizzata sotto forma di uno dei suoi celebri trailer, con citazioni che spaziano tra grandi classici del cinema, da Scream a Saw, passando per Hulk, Mission: Impossible e altre pellicole blockbuster. Di seguito il video ufficiale, pubblicato nell’immediata vigilia dell’inizio dello show:

Il cast di LOL 3

Condotto ancora una volta, direttamente dalla control room, da due giudici imparziali e irremovibili come Fedez e Frank Matano, che avranno al loro fianco appunto Maccio Capatonda, vincitore della scorsa edizione, il cast di LOL 3 si presenta come tutto da ridere.

Ci saranno infatti attori apprezzatissimi come Cristiano Caccamo e Marina Massironi, due personaggi televisivi amatissimi come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la spalla di Maccio, Herbert Ballerina, un membro dei Jackal, Fabio Balsamo, e poi altri grandi comici come Nino Frassica, Paolo Cevoli, Marta Filippi e Brenda Lodigiani. Insomma, le risate sicuramente non mancheranno, così come i colpi di scena, assicurati da personaggi imprevedibili e geniali. Non resta che sedersi sul divano e guardare uno dopo l’altro tutti gli episodi per scoprire chi raccogliere l’eredità dei due vincitori delle precedenti edizioni, Maccio e Ciro Priello.

