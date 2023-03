La casa di Madonna di Hollywood, conosciuta come Castillo del Lago, è in vendita: quanto costa la dimora che tutti desiderano?

Conosciuta dagli amanti delle dimore di lusso come Castillo del Lago, la casa di Hollywood dove Madonna ha vissuto negli anni Novanta, è stata messa in vendita. La dimora ha un prezzo d’acquisto sbalorditivo, ma sia gli interni che gli esterni sono a dir poco magnifici.

Hollywood: la casa di Madonna è in vendita

Non stiamo parlando di una semplice casa, ma di una vera e propria dimora da sogno. La villa di Madonna a Hollywood non si può descrivere in altro modo. La pop star ha abitato nella cosiddetta Castillo del Lago negli anni Novanta, dal 1993 – quando l’ha acquistata per 5 milioni di dollari – al 1996. In seguito, le chiavi sono passate in mano al regista Joe Pytka. Progettata e costruita dall’architetto John DeLario nel 1926 per il magnate del petrolio Patrick Longan, negli anni ha subito diverse ristrutturazioni. Ad oggi, è considerata una delle proprietà immobiliari di lusso più desiderate di Hollywood.

La casa di Madonna, visto che ancora oggi viene identificata in questo modo, occupa 3 acri di terreno, con vista a 360 gradi sul lago di Hollywood, l’iconica insegna e l’Oceano. Dal cancello d’ingresso, un viale piuttosto tortuoso conduce alla villa. La dimora presenta: soffitti a cassettoni, elementi in ferro battuto, pavimenti in cotto, piastrelle risalenti all’epoca della costruzione, grandi caminetti e un ascensore vintage che ha ancora i pannelli di legno. Di grande pregio è anche la torre con scala a chiocciola che collega i piani della casa.

Quanto costa la casa di Madonna?

La casa di Hollywood di Madonna non è magnifica solo negli ambienti interni, ma anche all’esterno. I giardini sono vere e proprie opere d’arte, tra varietà di fiori, siepi scolpite, alberi e agrumi. Ma ci sono anche fontane di un certo valore artistico e una piscina olimpionica. Le chicche? Una palestra, una sala multimediale e una cantina dei vini. Elencate le bellezze della villa, veniamo alla nota dolente: il prezzo. Castillo del Lago è in vendita presso l’agenzia Linda May e Brett Lawyer di Carolwood Estates per 21 milioni di dollari.

Riproduzione riservata © 2023 - DG