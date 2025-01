Il duro attacco di Phoenix Chi Gulzar, figlia di Mel B, contro il principe William: “È il nepo baby per eccellenza”.

Il termine “nepo baby” è ormai di uso comune per definire i figli di personaggi famosi che cercano il loro spazio nello showbiz. Ma non tutti i “figli di” ricevono lo stesso trattamento dalla società.

Phoenix Chi Gulzar, figlia della celebre Spice Girl Mel B, ha acceso il dibattito puntando il dito contro il principe William, definendolo “il nepo baby per eccellenza“.

La giovane DJ, intervistata nel documentario britannico Born in the Limelight – Nepo Babies: Untold, ha riflettuto sulle difficoltà che i figli di celebrità affrontano nel farsi accettare. Tuttavia, ha sottolineato come il principe del Galles, erede al trono, sia stato accolto senza troppe critiche, al contrario di altre figure del panorama mediatico, come Brooklyn Beckham.

Ma scopriamo che cosa ha detto.

La critica di Phoenix contro il principe William

“Mi chiedo perché la società abbia accettato il nepo baby per eccellenza nella famiglia reale ma non nel mondo delle celebrità” ha detto la giovane.

Phoenix ha evidenziato come la società abbia una percezione più indulgente verso William rispetto ad altri nepo baby.

Principe William

Mentre personaggi come Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, vengono aspramente criticati per le loro aspirazioni, il principe William sembra godere di un’accettazione quasi unanime, nonostante il suo ruolo derivi unicamente dalla nascita.

Il doppio standard nei confronti dei “nepo baby”

Secondo un sondaggio riportato nel documentario, il 35% delle opinioni sul principe del Galles sono negative, una percentuale significativamente inferiore rispetto al 51% registrato da Brooklyn Beckham.

Phoenix ha anche riconosciuto che il suo cognome, grazie alla fama della madre Mel B, le ha aperto alcune porte, ma ha ribadito che ciò non la rende immune dalle critiche.

“C’è una rabbia crescente contro i figli delle celebrità, ma non verso il principe William” ha affermato.