Perla Vatiero rischia la squalifica dal Grande Fratello a pochi giorni dalla finale. Le sue parole hanno violato il regolamento.

La finale del Grande Fratello si avvicina ma non mancano i colpi di scena. Infatti, i telespettatori hanno notato che Perla Vatiero ha pronunciato una parola che violerebbe il regolamento del reality, rischiando persino la squalifica. Cosa succederà e, soprattutto, quali sono state le parole incriminate?

La concorrente si è lasciata sfuggire una parola che potrebbe costarle molto cara. La frase incriminata è stata pronunciata mentre la gieffina chiacchierava con Alessio Falsone. Ecco che cosa ha detto e quali potrebbero essere le conseguenze di tale errore.

Perla Vatiero pronuncia la N word

Nella serata del 15 marzo i concorrenti sono stati sorpresi con l’arrivo di ballerini cubani con cui le donne della Casa hanno ballato e brindato.

Nel raccontare l’episodio ad Alessio Falsone, Perla Vatiero ha commesso il suo scivolone. “Ieri c’erano i ne**i” ha detto. Poi si è subito corretta “Cioè, c’erano i ragazzi di là“, ma la gaffe non è passata inosservata.

Grande Fratello 2023 logo

Una sola parola potrebbe costarle la squalifica, come qualche anno fa fu per Fausto Leali. In quel frangente, infatti, Leali disse: “Nero è il colore, ne*** è la razza“. La frase pronunciata fece infuriare il pubblico da casa che chiese l’espulsione immediata del concorrente.

Perla Vatiero sarà squalificata dal Grande Fratello?

Per il momento non sono arrivate conferme sul destino della gieffina, ma nella prossima puntata del reality Alfonso Signorini potrebbe pronunciarsi sulla decisione degli autori su quanto successo.

Intanto il pubblico da casa sui social ha chiesto che vengano presi provvedimenti seri, come fu in passato per Fausto Leali. In quell’occasione il cantante si giustificò ammettendo: “Ho sbagliato perché il termine che ho usato, ‘ne***’, è ormai considerato offensivo. Ma la verità è che io ho passato talmente tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro“.