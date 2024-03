Simona Ventura e Mara Venier non si sono rivolte la parola per quasi dieci anni. Ma per quale motivo? La verità svelata a Domenica In.

Un pomeriggio speciale è stato quello di domenica 17 marzo con il grande ritorno di Simona Ventura e Mara Venier insieme per Domenica In. Le due conduttrici televisive hanno rivelato inaspettati dettagli del loro rapporto e della loro amicizia, ma soprattutto hanno svelato i motivi che le hanno spinte ad allontanarsi per quasi 10 anni.

Cosa è successo tra le due conduttrici e come sono riuscite a riavvicinarsi dopo tanto tempo? Il racconto di Simona e Mara sulla loro tormentata amicizia.

Mara Venier e Simona Ventura: un’amicizia piena di alti e bassi

Durante l’ospitata di Simona Ventura a Domenica In era impossibile non parlare del periodo in cui le due conduttrici si sono allontanate, periodo che è durato quasi 10 anni.

“Non ci siamo parlate per 7-8 anni” ha subito specificato la Venier. Ma la risposta di Simona Ventura ha spiazzato il pubblico. Infatti, la Ventura ha dichiarato di non ricordare i motivi del litigio. “Non ricordo neanche più perché avevamo litigato” ha ammesso.

Mara Venier

Ma prima del litigio le due erano grandi amiche. Infatti, Simona ha raccontato: “Siamo state amiche, poi ci siamo allontanate, forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Siamo due testone e abbiamo creduto alle parole degli altri, ci siamo cascate“.

Mara Venier e Simona Ventura: gli elogi alla carriera

A conferma della ritrovata amicizia, Simona Ventura ha elogiato la carriera di Mara Venier.

Ma il vero motivo dell’astio tra le due risale al 2015. Infatti, all’epoca le due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine a distanza e a dirsi parole piuttosto pesanti.

Pochi anni dopo Mara Venier aveva dichiarato di essere stata amica della Ventura ma che la vita l’ha portata a fare delle scelte e che lei preferiva “Circondarsi di persone sincere“.

Ma finalmente dopo circa 8 anni, le due hanno chiarito e ritrovato l’amicizia che le aveva unite.