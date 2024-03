La battuta infelice di Platinette ha scatenato l’ira del web, ma fa un passo indietro: “Le mie scuse a Ilaria Capponi”. Cosa è successo?

Oggi si fa sempre più attenzione alle critiche mosse verso le altre persone, soprattutto quando si tratta di criticare il corpo altrui, e stavolta al centro della bufera c’è finita Platinette. La conduttrice radiofonica, infatti, è stata accusata di bodyshaming dopo una triste battuta contro il fisico della modella Ilaria Capponi.

La modella ha commentato l’accaduto sul suo profilo Instagram, scatenando l’indignazione di fan e utenti che si sono scagliati contro le parole di Mauro Coruzzi. Ma le scuse non si sono fatte attendere a lungo.

Platinette accusata di bodyshaming: cosa ha detto

Ospite alla trasmissione Italia Sì, Platinette se n’è uscita con una battuta infelice riferita alla modella e terza a Miss Italia 2007, Ilaria Capponi.

L’uscita infelice è stata “Ha il c*lo basso“, quattro parole che hanno scatenato la furia degli utenti social. Poco dopo, la stessa modella ha commentato l’accaduto sul suo profilo Instagram.

PLATINETTE

Ha, infatti, pubblicato una Storia Instagram in cui scrive: “Non voglio rovinarmi la domenica, so tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola… E che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare“, scrive rivolgendosi ai follower.

Ma poco dopo sono arrivate le scuse.

Le scuse pubbliche di Platinette

Le scuse di Platinette sono arrivate su Instagram che ha pubblicato un video sul suo profilo.

“Le mie scuse a Ilaria Capponi per l’infelice battuta fatta durante Italia Sì: era solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono” scrive sotto al video.

Inoltre, ammette: “Vorrei fare ancora le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella che è stata oggetto di una battuta infelice da parte mia. Ho incontrato Ilaria sul treno e le ho fatto le mie scuse, che sono state anche filmate da lei. Io sono scema, ma non faccio bodyshaming“.