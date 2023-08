L’espressione “non fare complimenti” è molto utilizzata, ma cosa significa e quando è giusto usarla? Scopriamo tutto su questo modo di dire.

“Non fare complimenti” è un modo di dire italiano che si usa piuttosto di frequente anche se in pochi sanno perché si dice così. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sull’espressione.

Origini : l’origine di questa espressione non è chiara e non esiste una teoria certa in merito.

: l’origine di questa espressione non è chiara e non esiste una teoria certa in merito. Quando si usa: nell’uso quotidiano si usa per dire a qualcuno di non avere un rapporto formale o distaccato.

Modi di dire: non fare complimenti

coppia parlare ridere

L’espressione “non fare complimenti” si utilizza quando si offre qualcosa a qualcuno o si fa un invito a qualcuno e si vuole incoraggiare quella persona ad accettare. Questo modo di dire tipicamente italiano si impiega dunque per chiedere a qualcuno di non essere timido o formale e di accettare quanto proposto. In particolare si usa questa espressione quando ci si trova davanti a una persona che non vuole disturbare.

Si tratta anche di un invito a non esagerare nelle formalità o nei convenevoli, soprattutto nei contesti informali e tra persone che si conoscono già da tempo.

In italiano esiste anche un’altra espressione che ha lo stesso significato anche se questa viene usata molto meno. “Non fare cerimonie”, infatti, ha il medesimo significato.

Un’espressione di educazione

In tutto il mondo gli italiani vengono stereotipati in maniera molto significativa. Se si chiede all’estero come sono gli italiani, in genere viene risposto che si tratta di un popolo tutt’altro che educato.

Nonostante questo stereotipo, in italiano esiste un modo di dire veramente molto educato come “non fare i complimenti”. Questa espressione ha un significato sottile legato proprio alla volontà di essere ospitali e carini nei confronti di qualcuno come, in genere, un ospite. A seconda dei contesti, il significato può variare leggermente ma in generale si usa per chiedere a qualcuno di non essere timido e di accettare una proposta.