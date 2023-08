La “Divina Commedia” è un’opera che tutti conoscono bene, ma come mai si chiama in questo modo? Scopriamolo insieme.

La Divina Commedia, capolavoro letterario di Dante Alighieri, è una delle opere più celebri e influenti della letteratura mondiale. Scritta nel XIV secolo, la sua grandezza artistica e il suo impatto culturale si sono perpetuati nel corso dei secoli, suscitando ammirazione e fascino in generazioni di lettori. Tuttavia, un interrogativo che spesso sorge è: perché la Divina Commedia si chiama così?

Origini : il nome deriva dal fatto che Dante stesso ha utilizzato il termine Commedia per descrivere la sua opera. L’aggettivo Divina è stato invece attribuito da Boccaccio.

L’origine del titolo “Divina Commedia”

Dante Alighieri

Il nome “Divina Commedia” è solo parzialmente attribuibile in maniera diretta all’autore dell’opera letteraria. Infatti, Dante Alighieri ha lasciato una testimonianza importante sul titolo dell’opera nell’Epistola XIII rivolta a Cangrande della Scala. Qui, Dante ha dichiarato “Il titolo del libro è “Incomincia la Comedìa di Dante Degli Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi”.

Da queste parole si comprende che la lactio ufficiale è adottata dalla filologia dantesca è Commedia. Il termine nella versione “comedìa” compare in due passi dell’Inferno sempre in riferimento all’opera intera. Quindi, si comprende che è Dante stesso a denominare così il capolavoro.

Perché l’opera è diventata “Divina”?

L’aggettivo “Divina” è stato aggiunto successivamente in quanto attribuito da Boccaccio nel trattato In lode di Dante.

Qui Boccaccio ha definito l’opera “divina” per via della tematica che parla del viaggio di Dante e di conclude con la visione di Dio. Il termine, comunque, è stato affidato all’opera anche per via della sua straordinaria bellezza poetica e l’altezza del suo significato.

La prima edizione con il titolo definitivo Divina Commedia risale al 1555.